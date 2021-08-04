Мигранты пожаловались на литовских пограничников за побои: видео

Литовские пограничники ночью задержали десятки незаконных мигрантов, проникших в страну из Беларуси, и вернули обратно. Некоторые их них пожаловались на "жестокие избиения", сообщает Обозреватель.

Заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс уточнил в комментарии LRT RADIO, что попытки прорваться вне пунктов пропуска были зафиксированы в трех районах. В то же время белорусский провластный Telegram-канал "Желтые сливы" опубликовал кадры, на которых мигранты заявляют, что литовские пограничники их якобы избивали.

Задержание мигрантов литовскими пограничниками. Источник: DW

По словам возвращенных иностранцев, против них использовали электрошокеры и дубинки, а также отобрали телефоны и деньги. Также у одного якобы есть подозрение на перелом.

Некоторые из мигрантов заявили, что их якобы избили. Источник: кадр видео

Абрамавичюс пояснил, что пограничники могут применять силу к нелегальным мигрантам, если те ведут себя агрессивно.

Нелегальные мигранты заявили об избиении литовскими пограничниками. Источник: кадр видео

Накануне министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте подписала приказ, который разрешает пограничникам действовать жестко в случае незаконного пересечения границы. Решение было принято на фоне резкого наплыва мигрантов не только из Литвы, а также из Ирака и других ближневосточных стран.

В то же время Литва может объявить чрезвычайное положение. Для этого на следующей неделе созывают внеочередную сессию парламента, пишет Delfi.

Также агентство Евросоюза по безопасности внешних границ Frontex опубликовало видео и заявило, что группа нелегальных мигрантов прибыла к литовской границе в сопровождении белорусских пограничников.