В Литве среди нелегалов из Беларуси обнаружили россиян

Граждане России среди нелегальных мигрантов из Ирака пытались незаконно проникнуть в Литву с территории Беларуси. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы"заявил замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас был диалог с представителем Российской Федерации, потому что там есть и российские граждане, пересекающие эту границу. Их тоже будем возвращать" , - сказал дипломат.

Адоменас не уточнил, сколько российских граждан нелегально попали в Литву через Беларусь.