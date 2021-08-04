4 августа 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники

В этот день в мире отмечаются День рождения шампанского, День одинокой работающей женщины, День спелеолога, Международный день дымчатого леопарда, сообщает УНИАН.

В США - День береговой охраны, День белого вина, День печенья с шоколадной крошкой, День "Ура детям!", День благодарности специалистам-психиатрам, в Испании - Праздник Белой Девы, в Гане - День основателей, на Британских Виргинских островах - Карнавальная среда, в Канаде - День регаты, на Островах Кука - День Конституции, в Буркина-Фасо - День революции, в Венесуэле - День национальной гвардии, в Слоакии - День словацкой Матицы, в Индии - День поста и духовных практик "Камика Экадаши".

Памятные даты 4 августа, годовщины и события

Сегодня - День рождения шампанского. История этого праздника следующая: монах Пьер Периньон при аббатстве Отвильер, расположенном в самом центре Шампани, заведовал съестными запасами и погребом, а на досуге занимался экспериментами по производству различных вин. 4 августа 1668 года он презентовал братии чудесный напиток с серебристыми пузырьками. Это игристое вино и стало прародителем современного шампанского, а имя Периньон - маркой французского шампанского премиум-класса. Кстати, Пьер Периньон не только первым изготовил шампанское, но и предложил вместо обычной в то время пробки из промасленной палки использовать корковую, которая используется по сей день. Первооткрывателю излюбленного французами вина Пьеру Периньону был установлен памятник в городе Эперне (Шампань).

Технология изготовления шампанского была опубликована только в 1718 году, а 1728 году началась торговля шампанским, через год была основана первая фирма-производитель "Рюинар". К концу 19 века шампанское приобрело популярность во всем мире. После Первой мировой войны Франция приняла закон, установивший, что шампанским могут называться только те игристые вина, которые произведены непосредственно в провинции Шампань, при строгом соблюдении определенных правил.

4 августа 1777 года в Лондоне состоялось первое в Европе театрализованное цирковое представление. Этот день считается День рождения цирка в современном его виде и понимании - с определенными атрибутами, зданием, законами развлекательного представления и т.д. Все началось с лошадей: в 1770 году, вернувшись с военной службы, отставной старший сержант, драгун Филип Астлей основал в Лондоне школу верховой езды, где ставились конные представления. Вскоре для этих спортивно-акробатических зрелищ было построено специальное здание, получившее название

"Амфитеатр Астли" , - куполообразная крыша, круглый зрительный зал, манеж, оркестр и сцена.

Со временем представления верховой езды усложнялись другими жанрами. В программе появились дрессировщики собак, канатоходцы, акробаты, клоуны, жонглеры. Филип Астлей стал основателем первой цирковой династии. Он строил и организовывал аналогичные цирки в других городах. В 1782 году открылся филиал его театра в Париже. "Амфитеатр Астли" просуществовал до 1895 года и был одним из самых популярных заведений Лондона. Кстати, в третью субботу апреля в мире отмечается Международный день цирка.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 4 августа чтит память святой Марии Магдалины.

Что сегодня нельзя делать

В этот день женщинам нельзя работать. Рекомендуется отдыхать и заботиться о своей внешности. Во время грозы лучше не выходить из дома - можно попасть под удар молнии.

Приметы на 4 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

пауки спрятались - к дождю;

куры во время дождя гуляют по двору - к теплу;

туман на рассвете - к солнечному дню.

Именины 4 августа

Именины у Марии, Фоки, Михаила и Алексея.