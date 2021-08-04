Стало известно о приступах гнева Илона Маска

Основатель Tesla Илон Маск часто срывал злость на сотрудниках компании, сообщает Лента.Ру.

О нескольких таких случаях говорится в книге журналиста The Wall Street Journal Тима Хиггинса, посвященной Tesla.

Приступам гнева Маска подвергались сотрудники на разных должностях — от рабочих с почасовой оплатой до руководителей. Иногда злость начальника была беспричинной, пишет журналист. Перед еженедельными заседаниями высшего руководства его представители шутили о том, кого Маск будет «пожирать» в этот раз.

Сотрудники Tesla рассказали Хиггинсу, что перед презентацией седана Model 3 Маск особенно нервничал, поскольку от этого автомобиля могла зависеть судьба компании. Примерно в это время срывы основателя Tesla стали более непредсказуемыми, а сотрудников критиковали не за закрытыми дверями, а публично. Во время одного из таких случаев инженер компании уволился на месте.