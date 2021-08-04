"Газпром" остановил закачку газа в хранилища Европы

"Газпром" фактически остановил закачку газа в подземные хранилища Европы. Процесс сокращения поставок начался в прошлую субботу и завершился по итогам понедельника, сообщает Интерфакс.

Как свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe, за газовые сутки 2 августа сумма операций закачки и отбора из мощностей хранения на северо-западе Европы, которыми пользуется концерн, даже немного ушла в минус.

Остановлена закачка в хранилища Бергермеер в Нидерландах и Реден в Германии, начался отбор из ПХГ Хайдах в Австрии. Продолжается закачка в ПХГ Катарина и Йемгум в ФРГ.

Также сокращены поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа" (он проходит через Белоруссию и Польшу в ФРГ). Если до прошлой пятницы по нему прокачивалось 84 млн кубометров (на входе в Германию), то во вторник поток падает ниже 50 млн кубометров.

После холодной зимы и рекордного отбора газа из российских ПХГ (почти 61 млрд кубометров) "Газпрому" предстоит закачать такой же объем газа в хранилища. Они опустошены повсеместно, в том числе в Европе, но заполнение российских площадок для компании - безусловный приоритет.