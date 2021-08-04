В Киеве пройдут учения по теробороне

В Киеве проведут учения по территориальной обороне с практическим призывом военнообязанных и резервистов. Учения пройдут с 7 по 13 августа. Об этом говорится в поручении заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, сообщает Зеркало недели.

"Решением временно исполняющего обязанности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины от 08.07.2021 № 304/1925 в период с 07 по 13 августа 2021 запланировано проведение учебных сборов с практическим призывом военнообязанных и резервистов территориальной обороны города Киева по привлечению их к практическим действиям по обороне столицы" , – говорится в поручении.

Планом проведения учений предусмотрено выполнение практических действий на таких учебных местах: