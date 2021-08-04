В Киеве пройдут учения по теробороне
В Киеве проведут учения по территориальной обороне с практическим призывом военнообязанных и резервистов. Учения пройдут с 7 по 13 августа. Об этом говорится в поручении заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, сообщает Зеркало недели.
"Решением временно исполняющего обязанности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины от 08.07.2021 № 304/1925 в период с 07 по 13 августа 2021 запланировано проведение учебных сборов с практическим призывом военнообязанных и резервистов территориальной обороны города Киева по привлечению их к практическим действиям по обороне столицы", – говорится в поручении.
Планом проведения учений предусмотрено выполнение практических действий на таких учебных местах:
- учебное место № 1 – выполнение боевых задач по обороне Киева (ул. Большая окружная напротив ЖК "Министерский");
- учебное место № 2 – поддержание правопорядка и безопасности в Киеве в местах скопления населения (пр-т Воздухофлотский, 41, возле здания Соломенской РГА);
- учебное место № 3 – охрана критически важных объектов и коммуникаций Киева (ул. Промышленная, 4, ТЭЦ-5);
- учебное место № 4 – охрана и обеспечение надежного функционирования органов государственной власти (пр-т Воздухофлотский, 41, здание Соломенской РГА);
- учебное место № 5 – развертывание штаба района территориальной обороны Голосеевской РГА и основного командного пункта отдельной бригады территориальной обороны Киева (малый зал Голосеевской РГА);
- учебное место № 6 – развертывание штаба района территориальной обороны Соломенской РГА и командно-наблюдательного пункта отдельного батальона территориальной обороны Киева (спортивный зал Соломенской РГА).