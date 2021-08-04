Курс валют НБУ на 4 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 4 августа 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 3 августа, не изменился, и остается на уровне 26.84 за 1 доллар.

Курс евро упал на 1 коп. до 31.89 за 1 евро.

Курс рубля снизился до отметки 3.68 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 37.36 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 8 коп. до 29.71 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 7.00 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 3 августа 2021 года.