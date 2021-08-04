Курс валют НБУ на 4 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 4 августа 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 3 августа, не изменился, и остается на уровне 26.84 за 1 доллар.
Курс евро упал на 1 коп. до 31.89 за 1 евро.
Курс рубля снизился до отметки 3.68 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов достиг уровня 37.36 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 8 коп. до 29.71 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый не изменился, и его курс составил 7.00 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 3 августа 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.841100
|EUR
|Евро
|31.891300
|RUB
|Рубль
|0.367610
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.357400
|CHF
|Швейцарский франк
|29.714500
|PLN
|Польский злотый
|7.000600