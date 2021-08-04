Невакцинированным запретят работать: законно ли ограничение в правах

Чиновники решили заставить украинцев привиться от Covid-19, ограничивая их в правах на работу, хотя формально вакцинация – дело абсолютно добровольное, сообщает UBR.

Например, недавно заявление на этот счет сделал нардеп, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"Украина будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан. Минздрав уже анонсировал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации работать будут школы, где вакцинировано не менее 80% учителей (в настоящее время привита только половина педагогов)", – отметил он.

По его мнению, такие же ограничения логично ввести для транспортников, общепитов, коммерческих и коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением. Радуцкий убежден, что больной водитель маршрутки инфицирует никак не меньше людей, чем учитель.

Нардеп отдельно подчеркнул, что, действительно, никто не может заставить граждан вакцинироваться. Это было бы прямым нарушением закона. Но "вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники" .

Уволенные массово пойдут судиться

Радуцкий обращает внимание, что еще месяц назад в Украине был дефицит вакцин. Но не так давно государство получило более 2 млн доз препаратов, на минувшей неделе – более 2,5 млн. Поскольку вакцин хватает, по логике чиновника, граждане получили возможность выбирать: либо вакцина, либо вон с работы.

Но, как обращает внимание старший партнер АО "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, в таких словах налицо, во-первых, нарушение прав граждан, каким бы образом власти не пытались это прикрыть. Во-вторых, просто "очевидная некомпетентность чиновников" , позволяющих себе такие высказывания.

"Подобные заявления – очередное свидетельство некомпетентности со стороны должностных лиц Минздрава, Кабмина и Рады. Принуждение к вакцинации по указанным причинам – это нарушение прав человека и превышение полномочий. Обязательство вакцинироваться в Украине не установлено", – говорит Кравец.

С другой стороны, подчеркнул адвокат, правительство и законодатель отменили ответственность производителей вакцин и непосредственно государства за последствия вакцинации, которая сегодня проводится "фактически экспериментально". Нет незыблемых подтверждений того, что она помогает, считает юрист.

"Нет подтверждения того, что вакцинация не исключает повторного заболевания Covid-19. Статистические данные ведь говорят совершенно о противоположном. В дальнейшем граждане, чьи права будут ограничены, имеют все возможности получить компенсации и фактически возобновить свои права", – полагает Кравец.

Тех же лиц, добавляет он, которые будут содействовать ограничениям невакцинированных граждан, могут со временем засудить даже по уголовным статьям. Государству необходимо принимать соответствующие законы и принимать на себя ответственность. Пока этого не будет, "любое принуждение к вакцинации – преступление" .

"Если коммунальное предприятие будет ограничивать права своих работников, мешать им выходить на работу, то, пожалуйста, пусть платит им зарплату. И люди будут сидеть дома. В кодексе нет статей, которые бы позволяли запретить людям работать в случае отсутствия прививки от коронавируса", – подытожил юрист.

Маршрутчики не повезут людей онлайн

Эксперт в области трудового права, к.ю.н., доцент Светлана Кожушко обращает внимание, что многие украинцы отказываются от вакцинации, во-первых, из-за отсутствия "полной и достоверной информации" о препаратах. Во-вторых, немало людей не могут вакцинироваться, так как не позволяет здоровье.

"Сейчас много юристов работают в этой тематике. Даже упоминают Нюрнбергский процесс, когда военных преступников судили за эксперименты над живыми людьми. В РФ, например, уже вводят вакцинацию добровольно-принудительного характера. И люди готовят обращения в Следственный комитет", – рассказывает эксперт.

Есть сферы, когда можно работать онлайн. Но продавцы в магазинах и водители работать дистанционно, очевидно, не будут. Если на предприятиях будет распоряжение нормативного характера, может дойти даже до увольнения невакцинированных. И такие граждане абсолютно справедливо начнут заваливать жалобами суды, считает эксперт.

Работники ресторанов пострадают первыми

В разговоре с нами директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова обращает внимание, что если чиновники пойдут ограничительные шаги, в первую очередь пострадает ресторанный бизнес. У него своя специфика. В основном в нем заняты молодые люди, которые не желают делать прививки, поскольку не находятся в зоне риска.

"Рестораторы просто молятся, чтобы такое решение не было принято. Они пробуют договориться с властью, чтобы такого запрета не было. Большинство рестораторов предлагают сотрудникам вакцинацию, но далеко не все сотрудники хотят это делать. Там занято много временно работающей молодежи", – рассказывает она.

В этой сфере абсолютное большинство – люди 20+ без квалификации. Они не входят в группу риска. В основном на вакцинацию среди работников ресторанов решаются люди более зрелого возраста – повара и уборщики. И если власти запретят выходить на работу невакцинированным людям, то общепиту придется выбирать между двух зол.

Кто-то будет, конечно, таких невакцинированных сотрудников увольнять, предполагает Насонова. Но параллельно с этим на этом рынке чувствуется острый дефицит рабочей силы. За период локдауна ресторанный бизнес потерял почти половину сотрудников. Многие перешли в строительство, стали курьерами, переводчиками или продавцами.

"Тут можно вообще остаться без персонала. Только половина сотрудников сферы общепита хочет вакцинировать. Да и то эти люди колеблются насчет того, какими препаратами делать прививки и когда. Момент недоверия к вакцинам, конечно, присутствует", – поясняет директор компании "Ресторанный консалтинг".

Черный рынок справок

Ольга Насонова предполагает, что если невакцинированным запретят работать, в Украине появится "черный рынок" по продаже справок о вакцинации. Так уже было с санитарными книжками. В Киеве без сдачи анализов ее можно купить за 150-200 грн. И много рестораторов таких людей берут на работу. Хотя есть и такие, что требуют настоящей сдачи анализов.

"Текучка кадров в общепите очень большая. Чтобы удержать персонал, будут скупать эти справки. Исключение составят лишь элитные рестораны, где персонал сам захочет вакцинироваться. Зарплаты у официантов там по 30-40 тыс. грн. В таких компаниях отбирают квалифицированных и вакцинированных кадров", – говорит она.

Насонова приводит пример со справками о техосмотрах транспортных средств. Много людей просто покупали эти документы. Это просто привело к обогащению сотен людей, выдающих справки. Эксперт не верит, что такой шаг чиновников ускорит вакцинацию, а просто приведет к зарождению "черного рынка" справок.

Мало того, появляется еще один вопрос: если персонал поголовно, согласно планам властей, таки гипотетически вакцинируют, а посетителей к этому не обяжут, то какой резон в подобных ограничениях, ведь вирус будет распространяться и так.

Такой запрет – все же лучше, чем локдаун

По словам совладельца сети "Планета кино" Дмитрия Деркача, в его компании активно призывают сотрудников вакцинироваться без принуждения. Объясняют, что это важно для них самих и для клиентов. Большинство уже вакцинировались, но не все. Есть и те, кто отказывается.

"Если будут принудительное прививки, то в целом я плохо отношусь к такому. Но если это будет альтернатива локдаунам, я не против. Во Франции сегодня, например, вводят довольно жесткие правила. Без прививки или свежих тестов невозможно будет зайти в рестораны, общественный транспорт, кинотеатры", – делится наблюдениями Деркач.

Он резюмирует тем, что если такие меры по борьбе с пандемией помогут не вводить в государстве повальный локдаун, наказывая или не допуская к работе лишь немногих людей, то это будет все же лучше.