Красота и руины: как изменились самые знаковые замки Украины
Посещение замков Украины традиционно входит во многие популярные экскурсионные программы во время путешествий по стране. Все больше туристов интересуются историей, открывая для себя уникальные памятники замковой архитектуры, сообщает РБК-Украина.
За время независимости все больше дворцов и оборонительных сооружений стали "туристическими магнитами" в регионах. Многие из них удалось сохранить от разрушения и восстановить. Немало таких локаций получили государственное финансирование, что дает надежду сделать их "визитками" Украины на уровне с известными историческими сооружениями Европы и мира.
Впрочем, множество некогда величественных замков и фортификационных сооружений все же остро нуждаются в спасении, годами остаются в упадке и с каждым годом стремительно разрушаются.
Красота и руины: как изменились самые знаковые замки Украины за годы независимости
Ряд из них удалось спасти, а многие уникальные памятники все же остро нуждаются в реставрации.
Каменец-Подольская крепость, Хмельницкая область
Несмотря на постоянные реставрационные работы в крепости, в 2010 году древние военные сооружения XV-XVI веков были под угрозой разрушения и обвала в Смотрицкий каньон, башни с деревянными перекрытиями были в аварийном состоянии.
В 2011-м от дождей разрушилась одна из башен старой крепости. В 2018 году обвалилась часть стены, которую разобрали и отстроили по-новому. Музей постоянно проводит текущие ремонты и, как уверяют профильные специалисты, критически аварийных участков на территории крепости нет.
Замок графов Шенборнов в деревне Чинадиево на Закарпатье
Построен в конце 19 века как охотничья резиденция. Появилось имение из деревянного охотничьего дома в урочище Берегвар во владениях австрийских аристократов, а затем разрослось до замка в стиле неоромантики.
В 1946 году с приходом советской власти сменился и владелец дворца. В 1946 году там отрыли первый климато-бальнеологический санаторий Закарпатья "Карпаты". Вокруг дворца – дендрарий на 20 гектарах с редкими растениями. В 2006 году санаторий подписал обязательство хранить замок в надлежащем состоянии. Впрочем, особой реставрации не происходило.
Недавняя инспекция показала: дворец нуждается в ремонте крыши и лестницы, реконструкции деревянных окон. Это будет стоить не менее 40 млн гривен. В 2022 году сооружение будут подавать на включение в программу "Большая реставрация".
Невицкий замок в Ужгородском районе на Закарпатье
Одна из древнейших сооружений всего региона. Его руины начали восстанавливать в 2019 году. Замок был построен в форме башни-донжона еще в 13 веке. В 1241 году был разрушен ордами монголо-татар, но во второй половине 13 века был восстановлен. Много раз замок переходил во владения венгерских князей, а разрушен был в 1644 году. С тех пор его не отстраивали.
Однако пару лет назад в замке начали реставрацию за средства ЕС – крыши, башен, укрепления стен. На территории замка установили модульные офисы и санитарный блок, видеонаблюдение, ночную подсветку и скамейки. Во время исследований обнаружили тайный подвал с артефактами – наконечниками стрелы, изразцами и свидетельства того, что определенные реставрационные работы велись и в 20 веке.
Золочевский замок на Львовщине
Замковую постройку возвели по приказу Якуба Собеского (отца будущего короля Польши Яна Собеского) в 1634 году как оборонительную крепость Речи Посполитой на месте деревянного замка с валами. Комплекс является образцом архитектуры "дворец в крепости". На территории есть два дворца - Большой и Китайский.
В 19 веке во дворцах находились казармы, больница, тюрьма. При советской власти с 1939 года Золочевский замок служил тюрьмой НКВД. С 1953 года во дворце было ПТУ, а затем – галерея искусств. Лишь в 1989 году на территории комплекса начались реставрационные работы.
В 2009 году на реставрацию комплекса пожертвовал 20 млн гривен украинский меценат. За эти средства отреставрировали оба дворца, проложили водопровод, обновили фасад Большого дворца, построили тоннель с воротами для заезда, равелин, подъемный мост.
В Большом дворце во время реставрации восстановили расположение комнат, но печи и полы не сохранились. Открыт для посещения в 2009 году. Среди экспонатов – мебель, оружие, картины, скульптуры. В Китайском дворце после реставрации в 2004 году открыли музей восточной культуры.
Замок Попова в селе Васильевка в Запорожской области
Сооружение называют "жемчужиной" края. Усадьбу начал строить в 1788 году Василий Попов, тайный советник Екатерины II. Через сто лет дворец в неоготическом стиле достроил его потомок. Во время революции 1917 года особняк был разграблен, во время Второй мировой войны частично разрушен и сожжен. В 1950 году замок разобрали на материалы.
Подгорецкий замок на Львовщине
Это бывшая резиденция польского короля Яна III Собеского, "украинский Версаль". Дворец с бастионными укреплениями был построен в 1635-1640 годах итальянскими архитекторами.При советской власти в зданиях размещался туберкулезный санаторий, который впоследствии частично сгорел.
С 2010 до 2020 года реставрацию не проводили из-за остановки финансирования. В 2021 году на реставрацию Подгорецкого замка выделено 32 млн. грн, тогда как эксперты называют необходимую сумму - 40 млн. евро. На данный момент больше всего в реставрации нуждаются стены замка.
Олесский Замок: жемчужина Львовской области
Музей-заповедник, памятник архитектуры 13-14 веков. Вероятно, был построен сыном галицко-волынского князя Юрия Львовича. В последующие века был резиденцией польских родов. До 1975 года создана экспозиция, после чего музей открыли.
Сейчас в музее действуют экспозиции, выставочные залы и студийные фондохранилища. В целом состояние замка специалисты оценивают как удовлетворительное благодаря постоянной реставрации. Недавно отремонтировали аварийные участки крыши монастыря капуцинов, который входит в состав комплекса. В 2021 году Олесский замок внесли в перечень объектов государственной программы по восстановлению исторических памятиков.
Конечно, это далеко не полный список замков на территории Украины, которые заслуживают внимания туристов.
Автор: Ольга Маджумдар