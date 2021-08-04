Посещение замков Украины традиционно входит во многие популярные экскурсионные программы во время путешествий по стране. Все больше туристов интересуются историей, открывая для себя уникальные памятники замковой архитектуры, сообщает РБК-Украина.

За время независимости все больше дворцов и оборонительных сооружений стали "туристическими магнитами" в регионах. Многие из них удалось сохранить от разрушения и восстановить. Немало таких локаций получили государственное финансирование, что дает надежду сделать их "визитками" Украины на уровне с известными историческими сооружениями Европы и мира.

Впрочем, множество некогда величественных замков и фортификационных сооружений все же остро нуждаются в спасении, годами остаются в упадке и с каждым годом стремительно разрушаются.

Красота и руины: как изменились самые знаковые замки Украины за годы независимости

Ряд из них удалось спасти, а многие уникальные памятники все же остро нуждаются в реставрации.

Фото: Где находятся самые интересные замки Украины (инфографика РБК-Украина)

Каменец-Подольская крепость, Хмельницкая область

Фото: Каменец-Подольский замок (коллаж РБК-Украина)

Несмотря на постоянные реставрационные работы в крепости, в 2010 году древние военные сооружения XV-XVI веков были под угрозой разрушения и обвала в Смотрицкий каньон, башни с деревянными перекрытиями были в аварийном состоянии.

В 2011-м от дождей разрушилась одна из башен старой крепости. В 2018 году обвалилась часть стены, которую разобрали и отстроили по-новому. Музей постоянно проводит текущие ремонты и, как уверяют профильные специалисты, критически аварийных участков на территории крепости нет.

Замок графов Шенборнов в деревне Чинадиево на Закарпатье

Построен в конце 19 века как охотничья резиденция. Появилось имение из деревянного охотничьего дома в урочище Берегвар во владениях австрийских аристократов, а затем разрослось до замка в стиле неоромантики.

Фото: Замок Шенборнов (коллаж РБК-Украина)

В 1946 году с приходом советской власти сменился и владелец дворца. В 1946 году там отрыли первый климато-бальнеологический санаторий Закарпатья "Карпаты". Вокруг дворца – дендрарий на 20 гектарах с редкими растениями. В 2006 году санаторий подписал обязательство хранить замок в надлежащем состоянии. Впрочем, особой реставрации не происходило.

Недавняя инспекция показала: дворец нуждается в ремонте крыши и лестницы, реконструкции деревянных окон. Это будет стоить не менее 40 млн гривен. В 2022 году сооружение будут подавать на включение в программу "Большая реставрация".

Невицкий замок в Ужгородском районе на Закарпатье

Одна из древнейших сооружений всего региона. Его руины начали восстанавливать в 2019 году. Замок был построен в форме башни-донжона еще в 13 веке. В 1241 году был разрушен ордами монголо-татар, но во второй половине 13 века был восстановлен. Много раз замок переходил во владения венгерских князей, а разрушен был в 1644 году. С тех пор его не отстраивали.

Фото: Невицкий замок (коллаж РБК-Украина)

Однако пару лет назад в замке начали реставрацию за средства ЕС – крыши, башен, укрепления стен. На территории замка установили модульные офисы и санитарный блок, видеонаблюдение, ночную подсветку и скамейки. Во время исследований обнаружили тайный подвал с артефактами – наконечниками стрелы, изразцами и свидетельства того, что определенные реставрационные работы велись и в 20 веке.

Золочевский замок на Львовщине

Замковую постройку возвели по приказу Якуба Собеского (отца будущего короля Польши Яна Собеского) в 1634 году как оборонительную крепость Речи Посполитой на месте деревянного замка с валами. Комплекс является образцом архитектуры "дворец в крепости". На территории есть два дворца - Большой и Китайский.

В 19 веке во дворцах находились казармы, больница, тюрьма. При советской власти с 1939 года Золочевский замок служил тюрьмой НКВД. С 1953 года во дворце было ПТУ, а затем – галерея искусств. Лишь в 1989 году на территории комплекса начались реставрационные работы.

Фото: Золочевский замок (коллаж РБК-Украина)

В 2009 году на реставрацию комплекса пожертвовал 20 млн гривен украинский меценат. За эти средства отреставрировали оба дворца, проложили водопровод, обновили фасад Большого дворца, построили тоннель с воротами для заезда, равелин, подъемный мост.

В Большом дворце во время реставрации восстановили расположение комнат, но печи и полы не сохранились. Открыт для посещения в 2009 году. Среди экспонатов – мебель, оружие, картины, скульптуры. В Китайском дворце после реставрации в 2004 году открыли музей восточной культуры.

Замок Попова в селе Васильевка в Запорожской области

Сооружение называют "жемчужиной" края. Усадьбу начал строить в 1788 году Василий Попов, тайный советник Екатерины II. Через сто лет дворец в неоготическом стиле достроил его потомок. Во время революции 1917 года особняк был разграблен, во время Второй мировой войны частично разрушен и сожжен. В 1950 году замок разобрали на материалы.

﻿ ﻿ Подгорецкий замок на Львовщине

Это бывшая резиденция польского короля Яна III Собеского, "украинский Версаль". Дворец с бастионными укреплениями был построен в 1635-1640 годах итальянскими архитекторами.При советской власти в зданиях размещался туберкулезный санаторий, который впоследствии частично сгорел.

Фото: Подгорецкий замок (коллаж РБК-Украина)

﻿ С 2010 до 2020 года реставрацию не проводили из-за остановки финансирования. В 2021 году на реставрацию Подгорецкого замка выделено 32 млн. грн, тогда как эксперты называют необходимую сумму - 40 млн. евро. На данный момент больше всего в реставрации нуждаются стены замка.

Олесский Замок: жемчужина Львовской области

Музей-заповедник, памятник архитектуры 13-14 веков. Вероятно, был построен сыном галицко-волынского князя Юрия Львовича. В последующие века был резиденцией польских родов. До 1975 года создана экспозиция, после чего музей открыли.

Фото: Олесский замок (коллаж РБК-Украина)

Сейчас в музее действуют экспозиции, выставочные залы и студийные фондохранилища. В целом состояние замка специалисты оценивают как удовлетворительное благодаря постоянной реставрации. Недавно отремонтировали аварийные участки крыши монастыря капуцинов, который входит в состав комплекса. В 2021 году Олесский замок внесли в перечень объектов государственной программы по восстановлению исторических памятиков.

Конечно, это далеко не полный список замков на территории Украины, которые заслуживают внимания туристов.

Автор: Ольга Маджумдар