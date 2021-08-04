Клиенты ПриватБанка теряют деньги при снятии наличных

Клиенты ПриватБанка пожаловались на то, что "теряют" деньги при снятии наличных средств с банкоматов, сообщает Сегодня.

Жалобы появились на сайте Минфина.

Одна из клиенток, которая снимала деньги с карты в банкомате в Киеве, назвала сложившуюся ситуацию "разводом", так как после обращения в банк по меньшей мере неделю средства ей так и не возвращали. В свою очередь ПриватБанк ее заявку принял.

О похожей ситуации рассказала и жительница Чернигова, которая снимала с карты 9 тысяч гривень.

"Из банкомата долго доносились звуки, но потом банкомат отдал карту. Деньги я не получила, но когда проверила карту, увидела, что 9 тысяч гривень с карты пропали, которые мне срочно были нужны" , – рассказала клиентка.

Она добавила, что на горячей линии ей так и не сказали, когда будет возвращение средств.

Как ответили в ПриватБанке, заявка на возвращение средств подана, сейчас специалисты разбираются в ситуации.