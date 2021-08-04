В США считают, что власть Афганистана и талибы пока далеки от мирного соглашения

Правительство Афганистана и боевики движения "Талибан" пока далеки от достижения мирного соглашения, об этом заявил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, сообщает Зеркало недели.

"Они еще далеки друг от друга. Они пытаются повлиять на позиции друг друга по условиям посредством действий на поле боя", - сказал Халилзад.

Халилзад добавил, что единственное решение проблемы Афганистана и прекращения насилия в стране - это политическое соглашение.

"На международном уровне существует удивительно широкое согласие относительно того, какой вариант урегулирования будет приемлемым", - сказал он.

Военные США, используя авиацию и беспилотники, поддержали афганские правительственные силы, ведущие бои с движением "Талибан".

"За последние дни был осуществлены удары при помощи техники, управляемой людьми, и беспилотных аппаратов" , - заявил представитель ведомства майор Роберт Лодевик, который не стал предоставлять других деталей этих операций.

Задействованная в налетах авиация дислоцируется на аэродромах за пределами Афганистана, поскольку США уже вывели боевые самолеты из этой страны.