Дипломат РФ прокомментировал шансы Украины вступить в Евросоюз

Постпред России в ООН Владимир Чижов оценил шансы Украины, Грузии и Молдавии вступить в Европейский союз (ЕС), сообщает Лента.Ру.

По его словам, вопрос о вступлении данных стран в Евросоюз является слишком гипотетическим.

"Боюсь, что до момента, когда он станет актуальным, мы с вами не доживем" , — отметил российский дипломат.

Чижов, комментируя образование Украиной, Молдавией и Грузией "Ассоциированного трио", объяснил, что оно сформировалось если не на фоне провала, то точно глубокого кризиса политики "Восточного партнерства", которое включает в себя шесть стран постсоветского пространства.

При этом он подчеркнул, что в самом Европейском союзе объединение трех государств в данном формате не вызвало особого энтузиазма.