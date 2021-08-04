Барак Обама отмечает 60-летие: подборка сильных цитат 44-го президента США

В среду, 4 августа, 44-й президент США, лауреат Нобелевской премии мира Барак Обама отмечает свой день рождения. Ему исполняется 60 лет, сообщает Обозреватель.

Первый темнокожий президент США – запомнился как один из самых выдающихся ораторов современности. В своих речах он касался самых разных тем, от политики до любви. И хотя пост президента политик покинул более четырех лет назад, его харизматичная личность по-прежнему интересует многих. В день рождения Обамыдалее подборка лучших его цитат.