Барак Обама отмечает 60-летие: подборка сильных цитат 44-го президента США
В среду, 4 августа, 44-й президент США, лауреат Нобелевской премии мира Барак Обама отмечает свой день рождения. Ему исполняется 60 лет, сообщает Обозреватель.
Первый темнокожий президент США – запомнился как один из самых выдающихся ораторов современности. В своих речах он касался самых разных тем, от политики до любви. И хотя пост президента политик покинул более четырех лет назад, его харизматичная личность по-прежнему интересует многих. В день рождения Обамыдалее подборка лучших его цитат.
- Изменения не наступят, если мы будем надеяться на чью-то помощь или ждать подходящего момента. Ждать нужно только самих себя. Мы сами и есть те изменения, которые нам нужны.
- Вы не можете позволить своим неудачам определять вас. Вы должны позволить своим неудачам учить вас. Изменения происходят потому, что обычные люди делают удивительные вещи.
- Я не идеален – и об этом мне напоминают ежедневно если не события, то моя жена.
- Осторожнее с тем, что вы постите на Facebook. Что бы это ни было, это еще всплывет когда-то в вашей жизни.
- Политика стала такой ожесточенной и пристрастной, настолько пропитанной деньгами и влиянием, что мы не можем заняться серьезными проблемами, требующими решения. И это первое, что требуется изменить.