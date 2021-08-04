Топ-8 золотых правил для профилактики старения кожи

Старение и увядание кожи – процесс неизбежный, но его можно отстрочить. Немаловажную роль в этом вопросе играет правильный и систематический уход, сообщает РБК-Украина.

Косметолог Яна Смирнова в Instagram рассказала, как и когда начинаются необратимые процессы в кожных покровах, а также озвучила правила, которые помогут осуществить профилактику возрастных изменений.

Коже хорошо живется до 12-14 лет. Потом ее вид ухудшается, она становится более жирной и пористой. Потом многих атакуют угри. К 20 годам проходят. И лет до 30 все стабильно, можно выбирать косметику по этикетке, запаху, рекламе. Если кожа здорова, то она будет выглядеть хорошо с любым уходом или вообще без него. Ведь ресурсов еще много.

Начиная с 35 лет, старение кожи становится заметным. Она хуже удерживает влагу, замедляется обновление клеток, снижается количество гиалуроновой кислоты, истончается жировая прослойка, появляется пигментация, расширенные сосуды и морщинки. После менопаузы этот процесс набирает силу. Увядание － это естественный процесс. Происходит он по двум основным причинам:

Так заложено генетически.

Как и любой другой орган, кожа со временем изнашивается и накапливает повреждения.

Т.е. часть изменений － неотвратимые и естественные, а часть - вызвана небрежным отношением и вредными факторами.

Что можно сделать для профилактики возрастных изменений?

Защита кожи от УФ-излучения. Все знают, но почему-то до сих пор живы солярии и на пляжах в полдень много людей. Это отдельная большая тема, но если хотите сохранить красивую кожу － обязательно используйте средства с СПФ.

Очищать лицо мягкими, не щелочными средствами.

Использовать косметику с антиоксидантами: витамин С, витамин Е, витамин В3, альфа-липоевая кислота, экстракт зеленого чая, экстракт граната, каротиноиды, ликопин, коэнзим Q10 и т.д.

Поверхностные пилинги для обновления рогового слоя кожи.

Массаж и самомассаж, чтобы улучшить кровообращение.

Лимфодренажный массаж, если есть склонность к отёкам + наладить питьевой режим.

Регулярный профилактический уход, направленный на укрепление барьерных свойств кожи. Обычно вместо этого советуют кожу увлажнять. Но здоровый барьер сам поддерживает водный баланс.

Регулярная гимнастика для лица, чтобы вовремя снимать напряжение, улучшать кровообращение и поддерживать мышцы в тонусе.

Автор: Ольвия Агаркова