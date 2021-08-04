PepsiCo продаст два своих бренда за $3,3 миллиарда

Всемирно известная корпорация PepsiCo продаст два своих бренда частной инвестиционной компании PAI Partners, которая прославилась благодаря сотрудничеству с Nestlе. Речь идет о соках Tropicana и Naked, сообщает 24 Канал.

Французская компания, владеющая марками мороженого Movenpick и Haagen-Dazs, получит контрольный пакет акций (61%) двух брендов за 3,3 миллиарда долларов, другие 39% и в дальнейшем будут принадлежать PepsiCo, как и право дистрибьюции этих товаров на территории США. Главный конкурент Coca-Cola деньги от продажи брендов потратит на укрепление своего баланса.

PepsiCo продаст два своих бренда

Главный финансовый директор PepsiCo Хью Джонстон заявил, что компания хочет сосредоточить свое внимание на развитии брендов, которые соответствуют современным тенденциям и быстрее развиваются. По его словам, "здоровее" категории демонстрируют лучшие показатели роста. В частности, Джонстон вспомнил о:

низкокалорийных и энергетических напитках,

полезных снеках,

продукции SodaStream.

PepsiCо и Coca-Cola активно меняют имидж и политику своих компаний. Оба гиганты пытаются существенно уменьшить в своем ассортименте количество продуктов с содержанием сахара. Главная причина – молодое поколение потребителей все чаще выбирает полезные для здоровья продукты. Это глобальный тренд.

"Мы посмотрели на бизнес Tropicana и сказали, что может было бы лучше, если бы этим управлял кто-то другой, например, частная инвестиционная компания, которая планирует сосредоточиться на бизнесе с меньшей маржой и более медленными темпами роста",– добавил Джонстон

Позиция PAI Partners

Партнер французской компании PAI Partners, которая управляет инвестиционными фондами с активами на 17 миллиардов долларов, Фредерик Стевенин заявил, что бренды Tropicana и Naked находятся в довольно необычной ситуации. По его словам, в условиях популяризации здорового питания эти соки стали одновременно воплощением добра и зла. Он отметил, что в течение нескольких последних лет эта категория товаров стала менее популярной из-за содержания сахара, но они имеют и полезные свойства (витамины, клетчатка).

Однако, во время пандемии продажи соков внезапно выросли. Все потому, что люди пытались укрепить свой иммунитет с помощью продуктов, которые содержат витамин С. По мнению Стевенина, эта тенденция может стать новым импульсом рынка, а в PepsiCo убеждены, что это прекрасный момент для подписания соглашения. Согласно данным американского гиганта, чистый доход от продажи соков в 2020 году составил около 3 миллиардов долларов.