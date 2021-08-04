В МИД рассказали о подготовке визита Зеленского в США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава ОПУ Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита президента Владимира Зеленского, который должен состояться 30 августа, сообщает Деловая столица.

"Соединенные Штаты Америки — стратегический партнер Украины номер один в сфере безопасности. Укрепление нашего военно-политического союза входит в топ приоритетов недавно принятой Стратегии внешней политики Украины. Нас объединяют общие интересы, задачи, цели внешней политики и ценности наших народов. Это главное, а все остальное — информационный шум и догадки.

Сегодня мы с Андреем Ермаком в Вашингтоне для подготовки первого официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон по приглашению президента США Джозефа Байдена, который состоится уже 30 августа. Встретимся здесь с ключевыми людьми: советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном, сенаторами и американскими аналитиками", — написал Кулеба.

Министр отметил также, что президент Зеленский "является вторым после канцлера Германии лидером из Европы, который посетит США по приглашению президента Байдена".

"У президентов есть ряд крупных тем. Но какими бы они ни были, не будет никаких "повышенных тонов" или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства.