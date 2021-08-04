Латвия может объявить чрезвычайное положение

В Латвии рассматривают вопрос о введении чрезвычайного положения в приграничных с Беларусью регионах из-за наплыва нелегальных мигрантов, сообщает Деловая столица.

Вопрос о необходимости объявления чрезвычайного положения в приграничном регионе обсуждали в Сейме с министром внутренних дел Марией Голубевой.

Участники встречи достигли договоренности по этому вопросу. Представители партии "Национальное объединение" также подчеркивали, что на границе нужно как можно быстрее выстроить стену.

"Реализация этого проекта запаздывала, но сейчас, по мнению политиков, стена может стать реальным препятствием для проникновения мигрантов. Чтобы ускорить процесс строительства, необходимо снять нормативные барьеры" , — отмечает издание.

Также говорилось о том, что нужно внести поправки в Уголовный закон, ужесточив наказания для участников и организаторов контрабанды людей.

Глава парламентской фракции "Нацобъединения" Янис Домбрава отметил, что во время встречи удалось достичь понимания в том, что речь сейчас идет не о классических беженцах, ищущих убежища в Латвии. То, что происходит у границы с Беларусью, оценивается политиками как гибридная угроза.