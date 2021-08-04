"Карантинные" субсидии: у кого останутся льготы после 1 октября

Увеличение на 50% социальных нормативов потребления газа, воды и электроэнергии для получателей субсидий останется в силе для тех, кто окажется в красной зоне карантина. В целом же "карантинные нормы" для субсидий отменят с 1 октября, сообщает Сегодня.

Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины.

"Мы хорошо понимаем, что эпидемия коронавируса не завершилась, по всему миру идут новые вспышки. И в случае очередной волны жители регионов, которые окажутся в красной зоне, автоматически получат поддержку от государства в виде увеличения социальных нормативов при предоставлении жилищных субсидий" , – объяснила министр социальной политики Марина Лазебная.

Субсидии во время карантина

Льготы вводились весной 2020 года, когда страна закрылась на карантин, т.к люди находились дома, тратили больше ресурсов ЖКУ, а доходы при этом снизились. Сейчас, по словам Лазебной, вся Украина находится в зеленой зоне, а доходы людей начали расти. Именно это и стало аргументом за отмену "карантинных" льгот.

Сами субсидии сокращать не будут, заверяла Лазебная. Однако сокращение норм потребления все же может иметь такой эффект – если сейчас человек потребляет больше социальной нормы, субсидию насчитывают на весь этот объем потребления. Если потребление не изменится при сокращении нормы, сумма субсидии автоматически уменьшится.

Какие нормы действуют сейчас

Льготные правила уже больше года распространяются на пользование: