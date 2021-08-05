Украина ужесточила правила въезда: что изменилось

Сегодня в Украине вступают в силу новые правила пересечения границы. Для тех, кто приехал из России или Индии, будет обязательная самоизоляция, которая продлится две недели, сообщает РБК-Украина.

Что изменится с 5 августа, в материале ниже.

Сегодня начали действовать такие сроки самоизоляции:

10 дней для иностранцев и украинцев (начинается через 72 часа после пересечения границы, под контролем приложения "Вдома");

14 дней для лиц, прибывших из России или Индии, если они находились там дольше недели в течение последних 14 дней (начинается с момента пересечения границы).

Кто может избежать самоизоляции:

Иностранцы со страховым полисом и документом, удостоверяющим полную вакцинацию.

Тому, кто имеет на руках справку о полной вакцинации, или документ, выданный в установленном Минздравом порядке, что подтверждает получение одной дозы вакцины.

Граждане Украины, не достигшие 18-летнего возраста и украинцы, выехавшие за границу до 4 августа.

В случае получения отрицательного результата тестирования на COVID (методом ПЦР или экспресс-тестированием), кроме лиц, прибывших из России или Индии.

Что не изменилось

Для пересечения границы иностранцы или лица без гражданства по-прежнему должны предъявить:

страховой полис,

один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест / экспресс-тест, сделанные не более чем за 72 часа до въезда, или справку о полной вакцинации.

Автор: Анастасия Рокитна