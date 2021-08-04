В ГНС рассказали о новациях в сфере применения РРО
Во время брифинга, который состоялся на днях в Левобережной ГНИ Главного управления ГНС в Днепропетровской области Петр Целуйко остановился на новациях в сфере применения РРО, сообщает ЛигаБизнес.
Он рассказал об изменениях, внесенных Законом Украины от 1 декабря 2020 года № 1017-ІХ в Налоговый кодекс и Закон № 265 "О применении РРО":
- обязательное применение РРО для физических лиц-предпринимателей - плательщиков единого налога, которые осуществляют реализацию лекарственных средств и медицинских изделий, медицинских услуг, сложной бытовой техники и ювелирных изделий;
- обязательное применение РРО для всех ФЛП - "единщиков" второй-четвертой группы с 1 января 2022 года;
- при осуществлении расчетов за услуги в случае проведения таких расчетов исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств РРО не применяется.
- отменен штраф за несоответствие наличности в кассе, штраф за неподачу отчетности по использованию программного РРО, штраф за предыдущее программирование товаров (кроме подакцизных товаров) и штраф за несоздание контрольной ленты на программном РРО;
- изменен лимит неиспользования РРО установленный в размере 220 (1320000) МЗП на 1 января отчетного года.