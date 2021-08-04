В ГНС рассказали о новациях в сфере применения РРО

Во время брифинга, который состоялся на днях в Левобережной ГНИ Главного управления ГНС в Днепропетровской области Петр Целуйко остановился на новациях в сфере применения РРО, сообщает ЛигаБизнес.

Он рассказал об изменениях, внесенных Законом Украины от 1 декабря 2020 года № 1017-ІХ в Налоговый кодекс и Закон № 265 "О применении РРО":