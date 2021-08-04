В Украине выросли продажи новых коммерческих автомобилей

В июле на украинском рынке были реализованы и зарегистрированы 1,7 тыс. новых коммерческих автомобилей. Это лучший июльский результат в этом сегменте автомобильного рынка начиная с 2013 года, сообщает 24 Канал.

По сравнению с прошлым годом количество регистраций грузовых и спецавтомобилей в июле выросло почти в полтора раза. Относительно июня текущего года спрос на новые коммерческие авто увеличился на 18 процентов.

Чаще всего в отчетном месяце регистрировались автомобили марки Renault, продажи которых в годовом исчислении выросли в 3,3 раза до 417 шт. Второй по популярности была марка – Peugeot, которая закончила июль с результатом 224 зарегистрированных авто (+37% к июлю 2020 года). Третий результат у Fiat – 150 машин. Это на 45% меньше, чем в прошлом году. На четвертой позиции рейтинга – Citroen, которая за месяц реализовала на украинском рынке 122 автомобиля (+110%). Также в пятерку лидеров попал Volkswagen – 110 новых коммерческих авто этой марки пополнили украинский автопарк, что в три раза больше, чем годом ранее.

Всего за семь месяцев с начала года в Украине было зарегистрировано 8,3 тыс. новых коммерческих авто. Это на 58% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.