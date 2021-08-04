Актеры, которые в молодости были секс-символами: фото сейчас

Немало известных актеров стали популярными в почтенном возрасте, поэтому мало кто помнит их молодыми. Секс-символы Голливуда больше 20 лет назад выглядели еще более привлекательными, сообщает Обозреватель.

Далее фото звезд кинематографа в молодости и сейчас. В юности эти актеры получали много внимания от девушек.

Дэниел Крейг прославился благодаря роли Джеймса Бонда.

Английский актер Дэниел Крейг получил много кинематографических наград.

Мартин Скорсезе получил премию "Оскар" за лучшую режиссерскую работу. В профессиональном кругу его называют мастером гангстерских кинолент.

Мартин Скорсезе является известным американским кинорежиссером и актером.

Тим Рот запомнился своими ролями в фильмах "Бешеные псы" и "Криминальное чтиво".

Тим Рот был номинантом на премию "Оскар" и "Золотой глобус".

Марк Руффало в начале карьеры работал в театре.

Культовый американский актер Марк Руффало обладает многими премиями.

Микки Рурк получил международную славу после съемок в фильме "Сердце Ангела".

Микки Рурк сделал много пластических операций.

Харрисон Форд с возрастом стал еще более харизматичным.

Харрисон Форд снимался в киноленте "Звездные войны".

Майкл Кейн снялся более чем в 100 фильмах.

Майкл Кейн был секс-символом Голливуда.

Стив Мартин известен в США как комедийный актер.

Стив Мартин является американским киноактером, комиком и писателем.

Колин Ферт начал свою актерскую карьеру в театре, а сейчас работает на телевидении и снимается в кино.

Колин Ферт британский актер и обладатель премий "Оскар", "Золотой глобус".

Гэри Олдмен снимался в фильмах "Гарри Поттер и узник Азкабана" и "Рождественская история".