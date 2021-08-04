Актеры, которые в молодости были секс-символами: фото сейчас
Немало известных актеров стали популярными в почтенном возрасте, поэтому мало кто помнит их молодыми. Секс-символы Голливуда больше 20 лет назад выглядели еще более привлекательными, сообщает Обозреватель.
Далее фото звезд кинематографа в молодости и сейчас. В юности эти актеры получали много внимания от девушек.
Дэниел Крейг прославился благодаря роли Джеймса Бонда.
Мартин Скорсезе получил премию "Оскар" за лучшую режиссерскую работу. В профессиональном кругу его называют мастером гангстерских кинолент.
Тим Рот запомнился своими ролями в фильмах "Бешеные псы" и "Криминальное чтиво".
Марк Руффало в начале карьеры работал в театре.
Микки Рурк получил международную славу после съемок в фильме "Сердце Ангела".
Харрисон Форд с возрастом стал еще более харизматичным.
Майкл Кейн снялся более чем в 100 фильмах.
Стив Мартин известен в США как комедийный актер.
Колин Ферт начал свою актерскую карьеру в театре, а сейчас работает на телевидении и снимается в кино.
Гэри Олдмен снимался в фильмах "Гарри Поттер и узник Азкабана" и "Рождественская история".