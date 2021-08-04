Омбудсмен сообщил, сколько издательств закрылись в Украине

Уполномоченный по вопросам государственного языка Тарас Кремень заявил, что по итогам 2020 года в Украине прекратили свою деятельность более 300 издательств, сообщает Деловая столица.

Он отметил, что сейчас есть проблемы с объемом книг, которые распространяются на украинском языке, особенно на востоке и юге Украины и в сельской местности.

"По итогам 2020 года прекратили свою деятельность 343 издательства и 48 магазинов. Это достаточно кричащая цифра. Кроме того, по данным Ассоциации издателей и книгораспространителей, из-за кризиса 2020 года отрасль снизила объемы производства книжной продукции по сравнению с 2019-м по названиям на 23,3% и по суммарным тиражам — на 34,3%" , — привел цифры языковой омбудсмен.

Кремень напомнил, что с 16 июля вступила в силу ст. 26 языкового закона, регламентирующая использование государственного языка в сфере книгоиздания и книгораспространения. По его убеждению, при условии четкого ее соблюдения это приведет к улучшению ситуации на книжном рынке.