Руководителей Нацполиции областных управлений могут отстранить от должности

После отставки Арсена Авакова с поста главы Министерства внутренних дел в украинской полиции началась кадровая чистка, сообщает Страна.ua.

По информации источника издания в МВД, готовится отставка глав ряда областных управлений Нацполиции.

Речь идет о руководителях управлений в городе Киеве, Одесской и Харьковской областях.

"Главу столичной полиции увольняют за слишком тесные связи с мэром Кличко. Главу харьковского областного управления - за связь с Аваковым. В Харькове, кстати, вообще большая чистка намечается. Готовится еще отставка близкого к Авакову главы облсовета Товмасяна. И не только. По Одесской области есть вопросы профессионального характера" , - пояснил источник в МВД.

Глава управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех, информацию о своей грядущей отставке не подтвердил.