В Киевской области откроют "Академию спорта"

Ко Дню Независимости Украины в городе Буча Киевской области будет завершено строительство многофункционального спортивного комплекса, который будет использоваться в том числе для соревнований по олимпийским видам спорта всеукраинского и международного значения, сообщает Сегодня.

Будущий спорткомплекс сможет принимать соревнования областного, государственного и международного уровня. Объект рассчитан на 570 посетителей в день. Воспользоваться его услугами смогут 57 тысяч жителей Бучанской городской территориальной громады.

По словам главы Киевской ОГА Василия Володина, на базе комплекса будет возможна организация занятий по мини-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, большому теннису. В нем будут проводиться уроки физкультуры расположенной рядом Бучинской СОШ №2, где также идет капитальный ремонт, который должен завершиться в сентябре.

На территории комплекса будет 5 спортивных площадок. Фото: koda.gov.ua

Проектом предусмотрены спортзал, трибуны для зрителей, раздевалки, душевые, санузлы, малые тренажерные залы, рабочие кабинеты, а на территории — 5 спортивных площадок: два мини-футбольных поля с искусственным покрытием, одна баскетбольная площадка с полиуретановым покрытием, одна многофункциональная площадка и одна площадка для занятий strit-файтом.