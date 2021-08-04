В Киевской области откроют "Академию спорта"
Ко Дню Независимости Украины в городе Буча Киевской области будет завершено строительство многофункционального спортивного комплекса, который будет использоваться в том числе для соревнований по олимпийским видам спорта всеукраинского и международного значения, сообщает Сегодня.
Будущий спорткомплекс сможет принимать соревнования областного, государственного и международного уровня. Объект рассчитан на 570 посетителей в день. Воспользоваться его услугами смогут 57 тысяч жителей Бучанской городской территориальной громады.
По словам главы Киевской ОГА Василия Володина, на базе комплекса будет возможна организация занятий по мини-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, большому теннису. В нем будут проводиться уроки физкультуры расположенной рядом Бучинской СОШ №2, где также идет капитальный ремонт, который должен завершиться в сентябре.
Проектом предусмотрены спортзал, трибуны для зрителей, раздевалки, душевые, санузлы, малые тренажерные залы, рабочие кабинеты, а на территории — 5 спортивных площадок: два мини-футбольных поля с искусственным покрытием, одна баскетбольная площадка с полиуретановым покрытием, одна многофункциональная площадка и одна площадка для занятий strit-файтом.
"Сейчас уже достроены двухэтажное здание, два мини-футбольных поля и спортивные площадки, обустроены внешние сети, установлены окна и двери. Идут работы по внутренней и внешней отделке, начали устанавливать места для болельщиков, обустраивать дикторскую и освещение, готовятся к настилу спортивного линолеума. До конца недели должны завезти баскетбольные щиты", — отмечается в сообщении КОГА.