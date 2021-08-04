Осадчая в полосатом купальнике рассказала, что успела сделать за лето

В ожидании роявления на свет нового члена семьи Катя Осадчая проводит время на море в Турции вместе с мужем Юрием Горбуновым и младшим сыном Иваном. И хоть беременная телеведущая и жалуется на отсутствие талии, все равно не упускает случая сделать новые фото в купальнике, сообщает РБК-Украина.

В своем Instagram она поделилась эффектным снимком, а также рассказала, что уже успела сделать за лето.

Катя запечатлена на пляже под зонтом, на ней - красивый бело-розовый полосатый купальник с широким поясом, а также соломенная шляпка и солнцезащитные очки. Ведущая лучезарно улыбается и выглядит очень довольной.

фото: instagram.com/kosadcha

Осадчая поделилась, что это лето получилось у нее весьма активным, ведь нужно успеть сделать все до рождения ребенка.

"Інтенсивне літо. Здається, що за два місяці встигли охопити майже всі літні пригоди, прискорювач всередині не дає спокою. Навіть ремонт майже закінчено. Польоти на море і не тільки, черешня, кавуни та кукурудза на сніданок, обід і вечерю, багато зйомок і навіть відпустка. Але попереду цілий місяць літа, кавунів і водних процедур. Які ваші плани на останній місяць літа, що ще не встигли зробити?" - рассказала знаменитость.

Автор: Марина Настевич