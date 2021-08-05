Зачем делать пилинг лица и обязательно ли всем

Пилинги помогают выровнять поверхность кожи, а еще это мощная омолаживающая процедура. Можно ли делать пилинги летом – узнайте в материале, сообщает Сегодня.

Пилинги нового поколения позволяют моментально выходить из кабинета и не ждать реабилитации несколько дней, сидя дома. Зачем делать пилинги лица, какие пилинги можно делать летом и всем ли показана такая процедура – рассказала косметолог Яна Коркодим.

Зачем вообще нужны пилинги для лица?

Такая процедура, как пилинг лица помогает на клеточном уровне выровнять цвет лица, а еще это очень мощная омолаживающая процедура. Для сравнения: например, если стена покрашена в белый цвет, но поверхность ее неровная, то выпуклые участки будут отбрасывать тень. И именно эти участки будут казаться более серыми по сравнению с остальной стеной, хотя цвет краски везде одинаковый.

И также с лицом: серый, землистый цвет лица – это "отражение" проблемных зон кожи. Это не только участки с видимыми морщинами и закупоренными порами. А также те области на лице, которые визуально не имеют морщин, прыщей или бугорков.

Но неровности и шероховатости кожи, незаметные для "невооруженного" глаза, дают лицу сероватый цвет.

Пилинг нужен для того, чтобы сгладить такие участки и цвет лица был хорошим. Также пилинг – мощная омолаживающая процедура.

А как работают омолаживающие пилинги для лица?

Некоторые думают, что омоложение происходит из-за чешуйчатого отшелушивания кожи, после которого "выдвигается" молодая кожа. В процессе пилинга лица идет стимуляция новых клеток: да, пилинг – это небольшой ожог. При его нанесении местный иммунитет кожи увеличивается, идет усиленное деление клеток и, как результат, происходит омоложение.

Но не потому, что ваша кожа была "сожжена", а вместо старой выросла молодая. Агрессивный пилинг – это вредно, тем самым мы разрушаем бактериальный слой кожи. До сих пор бытует мнение, что такая процедура очень травматичная, требует длительной реабилитации дома. Но современная косметология продвинулась далеко вперед, в том числе – и в плане пилингов для лица.

Разве после пилинга не нужно сидеть дома два-три дня?

Пилинги нового поколения не дают крупнопластинчатого шелушения, потому что сидеть после такого пилинга 3-4 дня дома не нужно. Новые пилинги позволяют моментально выходить из кабинета дать реабилитации.

Современные пилинги достаточно мягкие, они прекращают разрушение кожи после того, как само средство снято с кожи.

То есть после снятия пилинга наносится специальный раствор и разрушение эпидермиса останавливается. И все это происходит в кабинете косметолога, дома кожа шелушиться и облазить не будет. Именно так работают пилингинового поколения.

Но летом пилинги лучше все-таки не делать?

Смотря какие. Например, существуют фитиновый и глюконовый пилинг: в их составе есть средства, защищающие кожу от лучей солнца. Они помогают усилить эластичность кожи, способствуют замедлению фотостарения кожи, борются с гиперпигментацией.

После них не нужен восстановительный период, такие процедуры даже применяют людям, приехавшим из отпуска в южных солнечных странах. Но более жесткие пилинги по-прежнему существуют и применяются для не для омолаживающих процедур, а для реабилитации кожи после различных состояний и заболеваний.

После каких пилингов нельзя сразу выходить на солнце?

Более жесткие пилинги используют, например, для восстановления поверхности кожи лица после лечения акне, дистрофии кожи, когда происходят изменения в эпидермисе. При таких более глубоких процедурах удаляются отмершие клетки эпидермиса, и кожа становится более беззащитной перед ультрафиолетовыми лучами.

Поэтому после таких пилингов нужно поберечь кожу, иначе может начаться пигментация кожи и еще большее покраснение. И, конечно же, профессиональный косметолог не станет делать процедуру, если она вам противопоказана.

Кому вообще противопоказаны пилинги лица

Нельзя делать пилинг, особенно глубокий, если у вас предрасположенность к формированию келоидных рубцов. Также может быть индивидуальная непереносимость компонентов, не рекомендуются пилинги при плохом заживлении ран, куперозе.

Важно! Если вы простудились, обострилось хроническое заболевание, начались месячные, на лице есть воспаленные прыщи или царапины – то процедуру тоже следует отложить.