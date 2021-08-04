Рецепты баклажанных рулетиков с грецкими орехами, сыром и помидорами
Многие не любят баклажаны из-за специфической горечи и вкуса. Мы охотно научим вас, как правильно от нее избавиться и приготовить из баклажанов оригинальные и вкусные рулеты на закуску, сообщает 24 Канал.
Рулеты из баклажана можно готовить с разными начинками – от помидоров с чесночным соусом до грузинской ореховой пасты с кинзой. Такую закуску можно смело подавать как к праздничному, так и к повседневному столу.
Рулеты баклажана с помидорами
- Время: 60 минут
- Порции: 2 – 3
Ингредиенты:
- 2 баклажана;
- 3 ст. л. майонеза;
- 3 зубчика чеснока;
- 5 помидоров;
- соль по вашему вкусу;
- черный молотый перец по вашему вкусу;
- растительное масло для жарки.
Приготовление:
- Нарежьте баклажаны тонкими и длинными ломтями. Посолите их с обеих сторон и оставьте на 10 минут, чтобы они пустили сок и отдали горечь.
- Нарежьте помидоры полукольцами.
- Для соуса смешайте майонез, выжатый чеснок и черный молотый перец.
- Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте баклажаны с обеих сторон.
- Для формирования блюда смажьте тоненький ломтик баклажана соусом, выложите кусочек помидора и заверните в рулет.
- Таким образом сформируйте рулеты из оставшихся ингредиентов.
- Подавайте рулеты из баклажана к столу охлажденными. Приятного аппетита!
Рулеты баклажана с сыром и чесноком
- Время: 60 минут
- Порции: 3
Ингредиенты:
- 2 – 3 баклажана;
- 200 г творога;
- 3 – 4 зубчика чеснока;
- 1 пучок укропа;
- соль по вашему вкусу;
- 2 ст. л. сметаны;
- черный молотый перец по вашему вкусу;
- растительное масло для жарки.
Приготовление:
- Нарежьте баклажаны тонкими и длинными ломтями. Посолите их с обеих сторон и оставьте на 10 минут, чтобы они пустили сок и отдали горечь.
- Разомните сыр вилкой, добавьте сметану, мелко порезанный укроп и выжмите чеснок. Посолите и поперчите начинку и перемешайте.
- Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте баклажаны с обеих сторон.
- Для формирования блюда смажьте тоненький ломтик баклажана творожной начинкой. Таким образом сформируйте остальные рулеты.
- Подавайте блюдо к столу охлажденным. Приятного аппетита!
Рулеты баклажана с грецкими орехами и кинзой
- Время: 50 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
- 2 – 3 баклажана;
- 1 стакан грецких орехов;
- 1 пучок кинзы;
- 3 – 4 зубчика чеснока;
- соль по вашему вкусу;
- черный молотый перец по вашему вкусу;
- растительное масло для жарки.
Приготовление:
- Нарежьте баклажаны тонкими и длинными ломтями. Посолите их с обеих сторон и оставьте на 10 минут, чтобы они пустили сок и отдали горечь.
- Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте баклажаны с обеих сторон.
- На сухой сковороде обжарьте грецкие орехи. Переложите орехи в чашу блендера, добавьте дольки чеснока и кинзу. Измельчите все в однородную массу, добавьте специи на ваш вкус.
- Для формирования блюда смажьте тоненький ломтик баклажана ореховой начинкой. Таким образом сформируйте остальные рулеты и подавайте к столу. Приятного аппетита!