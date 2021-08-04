Рецепты баклажанных рулетиков с грецкими орехами, сыром и помидорами

Многие не любят баклажаны из-за специфической горечи и вкуса. Мы охотно научим вас, как правильно от нее избавиться и приготовить из баклажанов оригинальные и вкусные рулеты на закуску, сообщает 24 Канал.

Рулеты из баклажана можно готовить с разными начинками – от помидоров с чесночным соусом до грузинской ореховой пасты с кинзой. Такую закуску можно смело подавать как к праздничному, так и к повседневному столу.

Рулеты баклажана с помидорами

  • Время: 60 минут
  • Порции: 2 – 3

баклажани

Ингредиенты:

  • ﻿ 2 баклажана;
  •  3 ст. л. майонеза;
  • ﻿3 зубчика чеснока;
  • ﻿5 помидоров;
  • ﻿соль по вашему вкусу;
  • ﻿черный молотый перец по вашему вкусу;
  • ﻿растительное масло для жарки.

Приготовление:

  1. Нарежьте баклажаны тонкими и длинными ломтями. Посолите их с обеих сторон и оставьте на 10 минут, чтобы они пустили сок и отдали горечь.
  2. Нарежьте помидоры полукольцами.
  3. Для соуса смешайте майонез, выжатый чеснок и черный молотый перец.
  4. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте баклажаны с обеих сторон.
  5. Для формирования блюда смажьте тоненький ломтик баклажана соусом, выложите кусочек помидора и заверните в рулет.
  6. Таким образом сформируйте рулеты из оставшихся ингредиентов.
  7. Подавайте рулеты из баклажана к столу охлажденными. Приятного аппетита!

Рулеты баклажана с сыром и чесноком

  • Время: 60 минут
  • Порции: 3

Ингредиенты:

  • ﻿2 – 3 баклажана;
  • ﻿200 г творога;
  • 3 – 4 зубчика чеснока;
  • ﻿1 пучок укропа;
  • соль по вашему вкусу;
  • ﻿2 ст. л. сметаны;
  • ﻿черный молотый перец по вашему вкусу;
  • ﻿растительное масло для жарки.

Приготовление:

  1. Нарежьте баклажаны тонкими и длинными ломтями. Посолите их с обеих сторон и оставьте на 10 минут, чтобы они пустили сок и отдали горечь.
  2. Разомните сыр вилкой, добавьте сметану, мелко порезанный укроп и выжмите чеснок. Посолите и поперчите начинку и перемешайте.
  3. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте баклажаны с обеих сторон.
  4. Для формирования блюда смажьте тоненький ломтик баклажана творожной начинкой. Таким образом сформируйте остальные рулеты.
  5. Подавайте блюдо к столу охлажденным. Приятного аппетита!

Рулеты баклажана с грецкими орехами и кинзой

  • Время: 50 минут
  • Порции: 4
баклажани

Ингредиенты:

  • 2 – 3 баклажана;
  • ﻿1 стакан грецких орехов;
  • ﻿1 пучок кинзы;
  • ﻿3 – 4 зубчика чеснока;
  • соль по вашему вкусу;
  • ﻿черный молотый перец по вашему вкусу;
  • ﻿растительное масло для жарки.

Приготовление:

  1. Нарежьте баклажаны тонкими и длинными ломтями. Посолите их с обеих сторон и оставьте на 10 минут, чтобы они пустили сок и отдали горечь.
  2. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте баклажаны с обеих сторон.
  3. На сухой сковороде обжарьте грецкие орехи. Переложите орехи в чашу блендера, добавьте дольки чеснока и кинзу. Измельчите все в однородную массу, добавьте специи на ваш вкус.
  4. Для формирования блюда смажьте тоненький ломтик баклажана ореховой начинкой. Таким образом сформируйте остальные рулеты и подавайте к столу. Приятного аппетита!
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