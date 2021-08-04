Рецепты баклажанных рулетиков с грецкими орехами, сыром и помидорами

Многие не любят баклажаны из-за специфической горечи и вкуса. Мы охотно научим вас, как правильно от нее избавиться и приготовить из баклажанов оригинальные и вкусные рулеты на закуску, сообщает 24 Канал.

Рулеты из баклажана можно готовить с разными начинками – от помидоров с чесночным соусом до грузинской ореховой пасты с кинзой. Такую закуску можно смело подавать как к праздничному, так и к повседневному столу.

Рулеты баклажана с помидорами

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 2 – 3

Ингредиенты:

﻿ 2 баклажана;

3 ст. л. майонеза;

﻿3 зубчика чеснока;

﻿5 помидоров;

﻿соль по вашему вкусу;

﻿черный молотый перец по вашему вкусу;

﻿растительное масло для жарки.

Приготовление:

Нарежьте баклажаны тонкими и длинными ломтями. Посолите их с обеих сторон и оставьте на 10 минут, чтобы они пустили сок и отдали горечь. Нарежьте помидоры полукольцами. Для соуса смешайте майонез, выжатый чеснок и черный молотый перец. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте баклажаны с обеих сторон. Для формирования блюда смажьте тоненький ломтик баклажана соусом, выложите кусочек помидора и заверните в рулет. Таким образом сформируйте рулеты из оставшихся ингредиентов. Подавайте рулеты из баклажана к столу охлажденными. Приятного аппетита!

Рулеты баклажана с сыром и чесноком

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 3

Ингредиенты:

﻿2 – 3 баклажана;

﻿200 г творога;

3 – 4 зубчика чеснока;

﻿1 пучок укропа;

соль по вашему вкусу;

﻿2 ст. л. сметаны;

﻿черный молотый перец по вашему вкусу;

﻿растительное масло для жарки.

Приготовление:

Нарежьте баклажаны тонкими и длинными ломтями. Посолите их с обеих сторон и оставьте на 10 минут, чтобы они пустили сок и отдали горечь. Разомните сыр вилкой, добавьте сметану, мелко порезанный укроп и выжмите чеснок. Посолите и поперчите начинку и перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте баклажаны с обеих сторон. Для формирования блюда смажьте тоненький ломтик баклажана творожной начинкой. Таким образом сформируйте остальные рулеты. Подавайте блюдо к столу охлажденным. Приятного аппетита!

Рулеты баклажана с грецкими орехами и кинзой

Время : 50 минут

: 50 минут Порции: 4

Ингредиенты:



2 – 3 баклажана;

﻿1 стакан грецких орехов;

﻿1 пучок кинзы;

﻿3 – 4 зубчика чеснока;

соль по вашему вкусу;

﻿черный молотый перец по вашему вкусу;

﻿растительное масло для жарки.

Приготовление: