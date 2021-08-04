Доктор Комаровский возмутился "языковым вопросом" в Украине

Доктор Комаровский отреагировал на тот факт, что в Украине существует языковой омбудсмен, который считает "проценты сказанных слов", сообщает РБК-Украина.

"Я клянусь, если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковой омбудсмен, я бы уехал и увез всю свою семью. Но мы все молчим" , - сказал Комаровский.

Медик считает, что это унизительно, что за налоги украинцев работает омбудсмен, который считает сказанные слова.

"Мы же понимаем, что это не то чтобы бандитизм в ХХI веке, это низко, это унижает страну в веке толерантности – наличие людей, которые за мои деньги, за мои налоги сидят и считают проценты слов сказанных… Мы молчим, мы все молчим. И вот это нас и убивает" , - отметил педиатр.

Людмила Жукова