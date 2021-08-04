В Венгрии пронесся сильнейший ураган: порывы ветра достигали 120 км/ч

Во вторник, 3 августа, несколько городов Венгрии внезапно накрыла буря, которая за считанные минуты повалила десятки деревьев и снесла крыши зданий. Метеорологи зафиксировали, что шквальный ветер достигал 120 километров в час, сообщает Обозреватель.

Непогода﻿ пронеслась накануне днем, местные службы до сих пор справляются с ликвидацией ее последствий.

Отмечается, что в Ньиредьхазе поваленные деревья повредили частные дома и автомобили.

Последствия непогоды в городах Венгрии

А в Тисавашваре шквальным ветром разрушило крышу спортивного зала, реконструкцию которого провели несколько недель назад. Ураган повредил изоляцию, внутрь помещения просочилась вода. Мэр города Золтан Соке признался, что подобной стихии и таких последствий местные никогда не наблюдали.

Шквальный ветер повалил десятки деревьев

Также от урагана пострадала курортная зона возле города Вашарошнамень, в частности известный среди отдыхающих бесплатный пляж. Там планировали проведение этапа экологической акции PET-Kupa, во время которой добровольцы убирают мусор, а также музыкального фестиваля.

Непогода пронеслась несколькими городами

Однако непогода помешала этому: существенные повреждения получили четыре здания, на территории попадали столбы. Убытки оценили в десятки миллионов форинтов (1 венгерский форинт составляет $0,0033).

Последствия урагана

Также пострадали в результате сильного урагана и другие населенные пункты в Сабольч-Сатмар-Берег неподалеку украинской границы. Подчеркивается, что данных о жертвах нет, в регионах продолжаются восстановительные работы.