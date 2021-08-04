Квартиры в Киеве резко подорожали: причины
Реальное подорожание аренды жилья в Киеве не такое стремительное, как показывает статистика. На это существенно повлиял тот фактор, что на рынке аренды появились дорогие квартиры. На данный момент однокомнатных квартир на 40% меньше, чем в прошлом году. Намного меньше стало и бюджетных вариантов.
Об этом сообщил Центр экономической стратегии.
С начала июля активно начали сдавать квартиры в элитных новостройках. Так, квартир от 25 тысяч гривен в месяц вдвое больше, чем было в прошлом году.
Появление большего количества дорогих квартир и подняло стоимость жилья за два месяца на 19%. Еще одна причина роста цен – эффект отложенной инфляции. Арендодатели долгое время держали стоимость на одном уровне, а после этого одновременно начали ее поднимать.
"Этой весной произошел эффект отложенной инфляции, или липких цен - арендодатели почувствовали, как выросли потребительские цены, увидели стабилизацию эпидемиологической ситуации и подняли арендную плату, которую "заморозили" почти на год", - комментирует экономистка ЦЭС Анна Сахно в эфире Общественного радио.