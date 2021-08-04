Вредит ли острый перец чили здоровью

Вредит ли острый перец чили здоровью

Всем любителям остренького известно, на что способен перец чили. Причем некоторые люди настолько любят это ощущение жжения, что активно участвуют в соревнованиях по поеданию чили, на которых пробуют даже самые острые виды, среди которых Каролинский жнец, сообщает Популярная механика.

К слову, в 2013 году его внесли в книгу рекордов Гиннесса как самый острый перец в мире. Но может ли увлечение такими продуктами нанести вред нашему здоровью?

Несмотря на то, что чили содержит ряд полезных веществ, например, хлорофилл и антиоксидант лютеин, употребление этого перца в пищу может вызвать некоторый дискомфорт. В частности, тошноту, рвоту, боль в глазах, диарею, боль в животе, изжогу и головные боли.

Эти чувства являются обычной реакцией нашего тела на острый продукт. Организм реагирует на содержащийся в чили капсаицин, который как бы «обманывает» организм, заставляя его думать, что он испытывает настоящий ожог. Поэтому мы можем чувствовать потливость и боль, как при употреблении действительно горячей еды.

Несмотря на то, что реального ожога нет, отдельные клетки во рту и пищеварительной системе могут реагировать на острый перец, выделяя химические вещества, которые вызывают небольшое раздражение. Но такая реакция обычно быстро прекращается, стоит убрать источник.

Однако существует небольшая взаимосвязь между потреблением чили и снижением когнитивных способностей. В этом исследовании специалисты выявили частое снижение памяти у людей, употребляющих более 50 граммов перца чили в сутки (3,5 столовые ложки).

Кроме того, люди, добавляющие перец чили в пищу, как правило, потребляют меньше соли, а эта привычка также благоприятно сказывается на здоровье.

Некоторые люди могут быть менее чувствительными к острой пище, это определяется их генетикой.

В целом, хотя употребление перца чили может вызывать дискомфорт — иногда даже длительный, в течение нескольких часов — пока что не обнаружено никакой опасности от употребления острого перца в умеренных количествах.

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