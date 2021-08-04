Вредит ли острый перец чили здоровью

Всем любителям остренького известно, на что способен перец чили. Причем некоторые люди настолько любят это ощущение жжения, что активно участвуют в соревнованиях по поеданию чили, на которых пробуют даже самые острые виды, среди которых Каролинский жнец, сообщает Популярная механика.

К слову, в 2013 году его внесли в книгу рекордов Гиннесса как самый острый перец в мире. Но может ли увлечение такими продуктами нанести вред нашему здоровью?

Несмотря на то, что чили содержит ряд полезных веществ, например, хлорофилл и антиоксидант лютеин, употребление этого перца в пищу может вызвать некоторый дискомфорт. В частности, тошноту, рвоту, боль в глазах, диарею, боль в животе, изжогу и головные боли.

Эти чувства являются обычной реакцией нашего тела на острый продукт. Организм реагирует на содержащийся в чили капсаицин, который как бы «обманывает» организм, заставляя его думать, что он испытывает настоящий ожог. Поэтому мы можем чувствовать потливость и боль, как при употреблении действительно горячей еды.

Несмотря на то, что реального ожога нет, отдельные клетки во рту и пищеварительной системе могут реагировать на острый перец, выделяя химические вещества, которые вызывают небольшое раздражение. Но такая реакция обычно быстро прекращается, стоит убрать источник.

Однако существует небольшая взаимосвязь между потреблением чили и снижением когнитивных способностей. В этом исследовании специалисты выявили частое снижение памяти у людей, употребляющих более 50 граммов перца чили в сутки (3,5 столовые ложки).

Кроме того, люди, добавляющие перец чили в пищу, как правило, потребляют меньше соли, а эта привычка также благоприятно сказывается на здоровье.

Некоторые люди могут быть менее чувствительными к острой пище, это определяется их генетикой.

В целом, хотя употребление перца чили может вызывать дискомфорт — иногда даже длительный, в течение нескольких часов — пока что не обнаружено никакой опасности от употребления острого перца в умеренных количествах.