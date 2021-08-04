Аренда жилья дорожает: какие квартиры самые дорогие

В Украине с начала июля аренда жилья подорожала на 10-15%, сообщает УНИАН.

Максимальное повышение цен ощутили жители Харькова, Одессы, Львова, Днепра и Киева. По информации OLX, больше всего подорожали однокомнатные квартиры.

Эксперты прогнозируют, что цены продолжат расти и в целом подорожание составит не менее 30%.

Сколько сейчас стоит аренда жилья:

в Киеве однокомнатную квартиру с дизайнерским ремонтом можно арендовать за 14-16 тысяч гривень в месяц;

однокомнатная квартира в Харькове обойдется в 7-9 тысяч гривень в месяц;

во Львове аренда однокомнатной квартиры обойдется в 8 тысяч гривень в месяц;

Сколько стоило жилье в начале июля:

в Киеве однокомнатную квартиру можно было снять в среднем за 9 тысяч гривень в месяц;

комнату можно было арендовать за 3,5 тысячи;

в Днепре однокомнатная квартира стоила 7 тысяч гривень;

снять комнату в Днепре можно было за 3 тысячи гривень;

аналогичная ситуация с ценами во Львове и Харькове.

в Одессе цена однокомнатной квартиры была на уровне столичной аренды.

Как изменились цены на аренду в столице в июле:

аренда однокомнатных квартир подорожала на 6,6%;

аренда двухкомнатных квартир подорожала на 4%;

аренда трехкомнатных квартир подорожала на 6%.

Как изменилась цена на аренду за год:

однокомнатные квартиры подорожали на 13% по сравнению с июлем 2020 года;

двухкомнатные квартиры подорожали на 25%;

трехкомнатные квартиры подорожали на 27%.

Средние цены на аренду в Киеве в июле:

аренда однокомнатной квартиры - 11,8 тыс. грн;,

аренда двухкомнатной квартиры - 19,9 тыс. грн;

аренда трехкомнатной квартиры - 37,2 тыс. грн.

Цены на строительные работы в Украине:

Согласно данным Госстата, цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе-мае 2021 года по сравнению с январем-маем 2020 года, выросли на 14,2%.

В то же время, строительные предприятия Украины в январе-мае 2021 года сократили объемы работ по сравнению с январем-маем 2020 года, на 6,1% - до 54,4 млрд грн.

Влияние налогов на стоимость жилья:

В Министерстве финансов отмечают, что налоги не имеют прямого влияния на стоимость жилья, которая формируется в большинстве случаев за счет спроса на рынке.

Кабинет министров 2 июня 2021 года зарегистрировал в парламенте законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

Верховная Рада одобрила этот законопроект в первом чтении.

8 июля 2021 года президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе заявил о том, что после принятия скандального "ресурсного" законопроекта (№5600), которым предполагается отмена льготы по НДС на операции по продаже жилья на вторичном рынке, цены на квартиры вырастут в два раза.

Ипотека под обещанные 7%:

27 января 2021 года Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 уполномоченных банков подписали соглашения в рамках программы "Доступная ипотека под 7%".

1 марта первые два украинца воспользовались государственной программой "Доступная ипотека под 7%".