Аренда жилья дорожает: какие квартиры самые дорогие
В Украине с начала июля аренда жилья подорожала на 10-15%, сообщает УНИАН.
Максимальное повышение цен ощутили жители Харькова, Одессы, Львова, Днепра и Киева. По информации OLX, больше всего подорожали однокомнатные квартиры.
Эксперты прогнозируют, что цены продолжат расти и в целом подорожание составит не менее 30%.
Сколько сейчас стоит аренда жилья:
- в Киеве однокомнатную квартиру с дизайнерским ремонтом можно арендовать за 14-16 тысяч гривень в месяц;
- однокомнатная квартира в Харькове обойдется в 7-9 тысяч гривень в месяц;
- во Львове аренда однокомнатной квартиры обойдется в 8 тысяч гривень в месяц;
Сколько стоило жилье в начале июля:
- в Киеве однокомнатную квартиру можно было снять в среднем за 9 тысяч гривень в месяц;
- комнату можно было арендовать за 3,5 тысячи;
- в Днепре однокомнатная квартира стоила 7 тысяч гривень;
- снять комнату в Днепре можно было за 3 тысячи гривень;
- аналогичная ситуация с ценами во Львове и Харькове.
- в Одессе цена однокомнатной квартиры была на уровне столичной аренды.
Как изменились цены на аренду в столице в июле:
- аренда однокомнатных квартир подорожала на 6,6%;
- аренда двухкомнатных квартир подорожала на 4%;
- аренда трехкомнатных квартир подорожала на 6%.
Как изменилась цена на аренду за год:
- однокомнатные квартиры подорожали на 13% по сравнению с июлем 2020 года;
- двухкомнатные квартиры подорожали на 25%;
- трехкомнатные квартиры подорожали на 27%.
Средние цены на аренду в Киеве в июле:
- аренда однокомнатной квартиры - 11,8 тыс. грн;,
- аренда двухкомнатной квартиры - 19,9 тыс. грн;
- аренда трехкомнатной квартиры - 37,2 тыс. грн.
Цены на строительные работы в Украине:
Согласно данным Госстата, цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе-мае 2021 года по сравнению с январем-маем 2020 года, выросли на 14,2%.
В то же время, строительные предприятия Украины в январе-мае 2021 года сократили объемы работ по сравнению с январем-маем 2020 года, на 6,1% - до 54,4 млрд грн.
Влияние налогов на стоимость жилья:
В Министерстве финансов отмечают, что налоги не имеют прямого влияния на стоимость жилья, которая формируется в большинстве случаев за счет спроса на рынке.
Кабинет министров 2 июня 2021 года зарегистрировал в парламенте законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".
Верховная Рада одобрила этот законопроект в первом чтении.
8 июля 2021 года президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе заявил о том, что после принятия скандального "ресурсного" законопроекта (№5600), которым предполагается отмена льготы по НДС на операции по продаже жилья на вторичном рынке, цены на квартиры вырастут в два раза.
Ипотека под обещанные 7%:
27 января 2021 года Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.
26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 уполномоченных банков подписали соглашения в рамках программы "Доступная ипотека под 7%".
1 марта первые два украинца воспользовались государственной программой "Доступная ипотека под 7%".