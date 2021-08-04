Суд разрешил Нафтогазу не платить в госбюджет 72 млрд грн

Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Госаудитслужбы и оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева. Тот удовлетворил иск "Нафтогаза" и отменил требование о необходимости устранения компанией нарушений, которые обнаружили по результатам ревизии финансовой деятельности. Таким образом "Нафтогазу" разрешено не платить в бюджет 72 млрд грн, сообщает Обозреватель.

Об этом говорится в постановлении суда. Так, коллегия судей пришла к выводу, что суд первой инстанции правильно установил обстоятельства дела и принял судебное решение.

"В свою очередь, указанные в апелляционной жалобе доводы ответчика свидетельствуют о наличии предусмотренных оснований для отмены решения суда первой инстанции, указанных выше выводов суда предыдущей инстанции не опровергают и не дают оснований считать, что судом первой инстанции при рассмотрении дела неправильно применены нормы материального права, регулирующих спорные правоотношения, или нарушены нормы процессуального права" , – говорится в постановлении.

Апелляционную жалобу Госаудитслужбы оставили без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.