Нарушители ПДД отказываются платить штрафы

Государственный бюджет может недополучить 2,6 млрд грн из-за неуплаты нарушителями ПДД административных штрафов. Об этом свидетельствуют результаты аудита поступлений в государственный бюджет в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает Обозреватель.

По этом сообщает пресс служба Счетной палаты. Еще 1,1 млрд грн не поступил в госбюджет из-за закрытия судами дел об административных правонарушениях и отмене постановлений о наложении взыскания по результатам административного и судебного обжалования нарушителями ПДД.

В течение последних 3 лет средний уровень оплаты штрафов увеличился на до 81%, а по решениям судов наоборот уменьшился в 2,5 раза – до 22,4%.

По информации Государственной судебной администрации, от органов Нацполиции в течение 2018-20 годов в суды поступило почти 880 тысяч дел об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, из которых 76,7 тысячи (8,1%) возвращены, в том числе 62,5 тысячи – из-за неправильного оформления.

Суды рассмотрели более 790 тысяч дел. Почти на 576 тысяч человек наложен штраф на сумму более 2,9 млрд грн, из которых оплачено только 517 млн (17,6%). В то же время суды закрыли дела в отношении около 204 тысяч человек из-за истечения сроков на момент рассмотрения дела, отсутствия события или состава правонарушения.

При этом более 55% закрытых судами дел касались нарушений за управление транспортным средством лицами, находящимися в состоянии опьянения. Основная причина – неявка на судебное заседание нарушителей ПДД и долгая передача материалов между судами по месту совершения правонарушения и по месту учета транспортного средства/по месту жительства нарушителя.

Аудиторы отмечают, что МВД, Минюст, ГСА и Нацполиция до сих пор не урегулировали вопрос обмена электронными документами по делам об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Также разработан порядок взаимодействия МВД с Минюстом (Государственной исполнительной службой), ГСА и другими органами власти по обеспечению контроля за поступлением административных штрафов в бюджет. До сих пор не определен государственный орган, который будет координировать взаимодействие центральных и местных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и общественных организаций в этой сфере. Это не позволяет получать информацию в электронном виде об уплаченных штрафах на стадии принудительного исполнения решения.

Отсутствие порядка взаимодействия государственных органов по делам об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, а также не определение государственного органа, который будет возложена координация действий в этой сфере, значительно усложняет процесс контроля за поступлениями административных штрафов в государственный бюджет.