Украина отправила на экспорт первый миллион тонн пшеницы

Объем экспорта зерновых и зернобобовых культур из Украины с начала 2021/22 МГ по состоянию на 4 августа 2021 г. составил почти 3,3 млн т, что на 1,3% выше показателя минувшего года, сообщает AgroPortal.

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

Так, пшеницы с начала сезона экспортировано 1,05 млн т, что на 37% ниже, чем в минувшем сезоне.

Поставки ячменя на внешние рынки составили 1,2 млн т (+16%).

Ржи на отчетную дату отправлено 4,8 тыс. т, что значительно превышает прошлогодний показатель (0,2 тыс. т).

Кукурузы на внешние рынки за отчетный период ушло 983 тыс. т, что вдвое превышает прошлогодние показатели (498 тыс. т).

Вместе с тем, экспорт украинской муки с начала сезона составил 13 тыс. т, что на 40% уступает показателю на аналогичную дату прошлого сезона.