Крупнейшие сети АЗС повысили цены на бензин

Розничные сети АЗС 4 августа подняли цены на бензины. При этом стоимость дизельного топлива изменилась разнонаправлено. Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, сообщает Enkorr.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 22 коп./л, до 31,86 грн/л, дизельное топливо подешевело на 1 коп./л — до 29,24 грн/л. В сети AMIC цены на бензины выросли в среднем на 2 коп./л. а ДТ подешевело на 3 коп./л. На 6 коп./л дизтопливо подешевело в сети «БРСМ-Нафта» (до 27,18 грн/л).

SOCAR повысила стоимость бензинов на 22-34 коп./л.

Такие сети как «Фактор», «Катрал», «Авантаж 7» и Motto подняли цены дизельного топлива в пределах 2-50 коп./л (см. табл).

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 3 по 4 августа, грн/л