Душевные дворики в Одессе: где можно сделать замечательные фото

Одессу недаром называют "Жемчужиной Черного моря", поскольку именно здесь вы можете прекрасно отдохнуть и получить невероятные воспоминания, сообщает Обозреватель.

Тревел-блогеры Макс Узол и Оля Манько нашли чрезвычайно красивые локации, куда стоит пойти туристу в Одессе.

Колодец XIX века на улице Гоголя, 6

Дворик с колодезем 19 века. Источник: Новый канал

Во дворике на улице Гоголя, 6 сохранился колодец XIX века. Хоть он и не действующий, но благодаря ему в этом месте создается особенная камерная атмосфера, которую сложно передать словами.

Старинные лестницы на улице Пастера, 60

Старинная лестница. Источник: Новый канал

Круговая лестница во дворике. Источник: Новый канал

Во дворик на улице Пастера, 60 обязательно стоит попасть, поскольку в нем есть красивая особенность – старинные винтовые лестницы. Они расположены около дома и ведут на крышу.

Галерея под открытым небом на Деволановском спуске

Дворик с галереей внутри. Источник: Новый канал

На Деволановском спуске есть двор, который местные жильцы превратили в галерею под открытым небом. Посетив это место, каждый останется в восторге от картин, статуэток и разных мелких деталей, которые западают в душу. Также там есть все атрибуты стандартного одесского дворика – постиранные вещи, которые сушатся прямо на улице и веранда с цветами.

Тусовочный двор на Приморском бульваре

Тусовочный дворик. Источник: Новый канал

На Приморском бульваре обустроили тусовочный двор, где одесситы и туристы приходят выпить и расслабится. В нем сделали стильное кафе, которое не похоже ни на одно заведение в городе.