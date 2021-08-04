Душевные дворики в Одессе: где можно сделать замечательные фото
Одессу недаром называют "Жемчужиной Черного моря", поскольку именно здесь вы можете прекрасно отдохнуть и получить невероятные воспоминания, сообщает Обозреватель.
Тревел-блогеры Макс Узол и Оля Манько нашли чрезвычайно красивые локации, куда стоит пойти туристу в Одессе.
Колодец XIX века на улице Гоголя, 6
Во дворике на улице Гоголя, 6 сохранился колодец XIX века. Хоть он и не действующий, но благодаря ему в этом месте создается особенная камерная атмосфера, которую сложно передать словами.
Старинные лестницы на улице Пастера, 60
Во дворик на улице Пастера, 60 обязательно стоит попасть, поскольку в нем есть красивая особенность – старинные винтовые лестницы. Они расположены около дома и ведут на крышу.
Галерея под открытым небом на Деволановском спуске
На Деволановском спуске есть двор, который местные жильцы превратили в галерею под открытым небом. Посетив это место, каждый останется в восторге от картин, статуэток и разных мелких деталей, которые западают в душу. Также там есть все атрибуты стандартного одесского дворика – постиранные вещи, которые сушатся прямо на улице и веранда с цветами.
Тусовочный двор на Приморском бульваре
На Приморском бульваре обустроили тусовочный двор, где одесситы и туристы приходят выпить и расслабится. В нем сделали стильное кафе, которое не похоже ни на одно заведение в городе.