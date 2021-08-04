Появились фото репетиции военных к параду на День Независимости

3 августа прошла первая репетиция парадных расчетов к военному параду в честь Дня Независимости Украины, сообщает Деловая столица.

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Указано, что на взлетную полосу ГП "Антонов" съехались тысячи военнослужащих и сотрудников силовых структур.

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Пешую колонну сводных парадных расчетов Национальной гвардии представят 4 "коробки": военнослужащие специального учебно-тренировочного батальона "Почетный Караул", кинологическое подразделение со служебными собаками, курсанты Национальной академии и сводный оркестр Национальной гвардии Украины.

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Предполагается, что в этом году парадные расчеты пройдут по Крещатику новым строевым шагом. Основным отличием стало то, что теперь ногу во время движения нужно поднимать на 10-15 см.

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