Ирина Федишин на гастролях с мужем: романтическое селфи
Певица Ирина Федишин активно гастролирует по Украине. Сейчас она находится в Винницкой области, где в перерыве между концертами сфотографировалась с любимым, который также является ее продюсером, сообщает 24 Канал.
Ирина Федишин и Виталий Човнык не стесняются показывать чувства на камеру. Даже после 15-ти лет брака им удается сохранять романтику в отношениях, сполна наслаждаться друг другом.
Новое фото Ирины Федишин с мужем
Исполнительница и ее возлюбленный много времени проводят вместе, так как вместе работают. Они с удовольствием путешествуют по Украине, изучают ее новые уголки во время гастролей. Отправившись в Винницкую область, Ирина и Виталий сделали атмосферное селфи в одном из заведений, где остановились на обед.