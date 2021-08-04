Ирина Федишин на гастролях с мужем: романтическое селфи

Певица Ирина Федишин активно гастролирует по Украине. Сейчас она находится в Винницкой области, где в перерыве между концертами сфотографировалась с любимым, который также является ее продюсером, сообщает 24 Канал.

Ирина Федишин и Виталий Човнык не стесняются показывать чувства на камеру. Даже после 15-ти лет брака им удается сохранять романтику в отношениях, сполна наслаждаться друг другом.

Новое фото Ирины Федишин с мужем

Исполнительница и ее возлюбленный много времени проводят вместе, так как вместе работают. Они с удовольствием путешествуют по Украине, изучают ее новые уголки во время гастролей. Отправившись в Винницкую область, Ирина и Виталий сделали атмосферное селфи в одном из заведений, где остановились на обед.