Украинки пробились в полуфиналы по гребле с великолепными показателями

Украинка Людмила Лузан вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио в гребле на каноэ на дистанции 200 м с третьим результатом, сообщает УНИАН.

В квалификации Лузан с показателем 45,571 сек. выиграла свой заезд и вышла в полуфинал с третьим результатом. В других заездах лучшее время, чем украинка показали американка Невин Гаррисон (44,938) и канадка Лорен Венсан-Лапуан (45,408).

На дистанции 500 м на байдарках право выступить в полуфинале одержали еще две украинки - Юлия Юрийчук и Мария Повх, которые в своих заездах финишировали на третьей и второй позициях соответственно.

Полуфинальные и финальные заезды Олимпиады-2020 на каноэ-одиночке на 200 м и байдарке-одиночке на 500 м состоятся 5 августа.