Рынок земли: где продано больше всего участков

С начала запуска рынка земли 1 июля уже зарегистрировано 3 792 сделки на земельные участки общей площадью 7 039 га.

Об этом сообщает пресс-служба﻿ Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру подали 4 403 нотариусов. Всего заявлений – 4 931, из которых согласованы 4 324, в очереди на рассмотрение – 38, отказ получили – 569.

Самыми популярными оказались земли Киевской области - по ним заключили 552 договора на земельные участки общей площадью 556,9 га.

Далее по количеству заключенных договоров идет Полтавская (417 сделок на 963,6 га) и Сумская область (292 сделки на 376,9 га).

Напомним, рынок земли в Украине официально стартовал 1 июля этого года. К 2024 году покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.