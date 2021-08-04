Рост мировых инвестиций в ВИЭ стал рекордным

Мировые инвестиции в возобновляемую энергетику (ветер, солнце, «зеленые» технологии) составили $174 млрд в первом полугодии текущего года, превысив прошлогодний показатель за аналогичный период на 1,8%, свидетельствуют данные BloombergNEF, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что, несмотря на рекордный показатель за данный период, темп инвестирования в ВИЭ недостаточен для существенного замедления глобального роста выбросов СО2.

Кроме того, уровень инвестиций в первой половине 2021 года был на 7% ниже, чем за предыдущие шесть месяцев.

"Инвестиции в возобновляемую энергетику устояли перед последствиями пандемии… Чего не скажешь про другие секторы в сфере энергетики, где мы наблюдали беспрецедентную волатильность" , — отметил глава аналитического отдела в BloombergNEF Альберт Ченг.

При этом он также подчеркнул, что рост на 1,8% мало о чем говорит и указал на необходимость резкого наращивания инвестиций в ВИЭ на глобальном уровне, чтобы стать на путь климатической нейтральности.

Как отмечается, рост, тем не менее, демонстрирует устойчивость ключевых отраслей в условиях резкого увеличения цен на сырье в этом году.