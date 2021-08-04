"Дія" не отображает водительские права - что делать

В Министерстве цифровой трансформации Украины рассказали, что делать, если удостоверение водителя не отображается в приложении "Дія". Пользователю понадобиться пройти 5 шагов к решению проблемы и пройти так называемую верификацию, сообщает Сегодня.

"Верификация данных – это уточнение информации в реестре удостоверений водителей и реестре свидетельств о регистрации транспортных средств. Если есть информация о ваших документах, но ее не достаточно для отображения в приложении "Дія", эта услуга может решить проблему" , – говорится в сообщении "Дія" в Телеграм. Как "подтянуть" права в "Дію"

Для начала нужно войти в электронный кабинет водителя с помощью электронной подписи. Затем в разделе "Электронные услуги" необходимо выбрать "Уточнение данных в реестре водительских удостоверений". Потом водитель должен заполнить онлайн-форму и тип проблемы. Далее нужно загрузить фото нужных документов (водительское удостоверение с обеих сторон, паспорт, сведения о месте регистрации). Последний шаг – подтвердить заявление и ждать его рассмотрения.

Это уже не первые проблемы, с которым сталкиваются водители в приложении "Дія".

Система должна автоматически отображать документы водителя – права и техпаспорт на авто. Но ранее стало известно, что не у всех пользователей получается "загнать" в систему техпаспорта.

Проблемы возникают у тех, кто получал документы раньше 2013-2014 годов. Их данные просто прошли мимо госреестров. При этом оформить электронные документы можно вручную. Новые техпаспорта, по словам главы Минцифры Михаила Федорова, сразу после этого появляются в системе.