Яблочный Спас-2021: дата, история, традиции

Второй Яблочный Спас и Преображение Господне-2021 празднуем 19 августа. В этот день соблюдаются важные народные традиции, сообщает Сегодня.

Яблочный Спас - когда празднуется

Яблочный Спас-2021 наступает вскоре после Медового Спаса Маковея. Это Второй Спас, самый значимый в череде трех летних Спасов, а потому он еще называется Великим Спасом.

С этими праздниками, посвященными Христу Спасителю, урожаю и щедрым дарам природы, связаны многие ритуалы, обряды и приметы. Об истории и традициях самого вкусного Яблочного Спаса, читайте далее в материале.

Когда Яблочный Спас в 2021 году

Спустя всего пять дней после Первого Медового Спаса, идет Второй Спас – он же Яблочный. Ежегодно Яблочный Спас приходится на 19 августа, и в 2021 году выпадает на четверг.

Яблочный Спас: история праздника

В этот же день, 19 августа, православная церковь отмечает значимый праздник – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Эта дата почитается в честь явления Божественного величия и славы Иисуса во время молитвы на горе своим ближайшим ученикам – Петру, Иакову и Иоанну.

Иисус Христос предстал перед апостолами в обновленном виде, его лицо просияло, одежды стали белоснежными. А свыше прозвучал Божий глас: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте".

Традиции Яблочного Спаса

С праздником Преображения Господня в народе связывают приметы, которые указывают на преображение природы, а также поворот с лета на осень.