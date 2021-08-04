Пожары в Турции дошли до жилых районов, людей эвакуировали

Пожар в жилом районе на юге Турции заставил людей эвакуироваться, из-за сильного ветра пламя продолжает распространяться, сообщает Европейская правда.

Пожар начался в районе Бейджилер в провинции Мугла и распространился на четыре района в направлении Бодрума.

Пламя, которое быстро распространилось за сильного ветра, заставило жителей одного района покинуть свои дома.

Ранее министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что из-за пожара на юге страны были эвакуированы 16 603 жителей.

По словам министра сельского и лесного хозяйства страны, с момента первого возгорания в прошлую среду в целом локализованы 152 пожара. Продолжаются попытки потушить 11 пожаров.

По данным турецких властей, с пожарами борются 16 самолетов, девять БПЛА, 51 вертолет, один беспилотник, 805 цистерн с водой и 5200 человек.

Тушение пожаров осложняет сильная жара: в Мармарисе была рекордно высокая температура: +45,5 градуса по Цельсию.