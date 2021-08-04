Опрос показал наиболее важные проблемы для Украины

В июле по сравнению с июнем с 64% до 68,7% выросла доля тех, кто считает, что дела в стране идут в неправильном направлении.

Об этом свидельствуют результаты опроса, который 24 июля - 1 августа провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

При этом, доля тех, кто считает, что дела идут в правильном направлении, снизилась с 20% до 16,1%.

"Также во время интервью респонденту предлагался перечень проблем и респондента просили выбрать топ-3 наиболее важные проблемы для Украины.

Топ-проблемами для Украины (среди предлагаемого респонденту перечня) являются война в Донбассе (63,9% респондентов относят проблему в топ-3, а 27,9% считают проблемой №1), коррупция (соответственно, 56,3% и 24 6%), безработица (44% и 20,4%) и коммунальные тарифы (41,9% и 10,2%)", - говорится в сообщении.

КМИС провел опрос с 24 июля-1 августа 2021 года. Методом личного ( "face-to-face") интервью с использованием планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) опросили 2028 респондентов, проживающих в 105 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативная для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 12%, 1,5% - для показателей близких к 5%.