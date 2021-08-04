Девушка Шишова призвала белорусов вместо цветов брать оружие

Девушка белорусского активиста Шишова, которого 3 августа нашли повешенным в киевском парке, Божена Жолудь призвала сограждан брать в руки оружие и бороться с режимом Александра Лукашенко, сообщает УНИАН.

Жолудь констатировала, что мирные акции себя исчерпали. И победить режим в республике можно только силовым методом.

"Им просто плевать, что мы тут стоим, что-то кричим. Я прошу положить цветы, плакаты и начать не мирный протест. Взять в руки вилы наконец. Я думаю, Виталий этого очень хотел бы. Чтобы все поняли, что мирно у нас ничего не получится. Только если мы объединимся и возьмем в руки оружие против них. Это единственный вариант, при котором мы можем победить режим" , – заявила она в микрофон.

Девушка попросила, чтобы ее услышали белорусы во всех уголках страны.

"Мирным путем больше ничего не решить" , – подчеркнула Божена.

Смерть Виталия Шишова

Председателя общественной организации "Белорусский дом в Украине", гражданина Беларуси Виталия Шишова нашли повешенным вчера утром на территории лесопарковой зоны в Святошинском районе столицы. Накануне девушка Шишова сообщила, что мужчина ушел на пробежку и не вернулся.

Уголовное производство начато по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Основные две версии смерти Шишова, которые рассматривает полиция - самоубийство и убийство с имитацией самоубийства.

В Офисе президента заверили, что Владимир Зеленский держит данное дело на контроле.