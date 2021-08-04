Расходы Фонда безработицы за три года увеличились в 2 раза

Расходы Фонда безработицы в течение последних трех лет увеличились в 2,2 раза – с 11 млрд грн в 2018 году до более 23 млрд грн в 2020 году.

Как сообщает﻿ пресс-служба Счетной палаты, пандемия COVID-19 ухудшила ситуацию на рынке труда.

Об этом свидетельствуют результаты анализа системы общеобязательного государственного пенсионного и социального страхования и социальной защиты населения.

Так, в 2020 году на 4% (до 16 млн человек) уменьшилось количество занятого населения и на 12,5% (до 1,7 млн человек) увеличилось количество безработного населения.

В то же время уровень трудоустройства снизился почти до 31%. В то же время в 1,4 раза увеличилось количество безработных – до 1,1 млн человек, – которые получали помощь по безработице.

Снижение уровня занятости вместе с недопоступлением средств от ЕСВ привело к дефициту финансовых ресурсов в ранее бездефицитный бюджет Фонда безработицы.

Отмечается, что его финансовую стабильность удалось обеспечить благодаря выделению более 5 млрд грн финансовой помощи из фонда борьбы с COVID-19, что позволило выплатить пособие по безработице более 350 тыс. человек.

В общем расходы Фонда безработицы из государственного бюджета в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличились в 7,8 тыс. раз - с 1,1 млн грн до 8,6 млрд грн. При этом объем расходов Фонда за счет собственных поступлений увеличился лишь на 10% – с 13 млрд грн в 2019 году до более 14,6 млрд грн в 2020 году.

Вместе с тем, из-за непредсказуемости ситуации, недостаток опыта своевременного и эффективного реагирования на вызовы, связанные с распространением COVID-19 и введением карантинных мероприятий, планирование и использование средств Фонда происходило с просчетами. Как следствие, не использовано 1,7 млрд грн, из которых почти 1,5 млрд грн –средства государственного бюджета.

Отмечается, что более двух третей общего объема расходов Фонда составляют расходы на материальное обеспечение на случай безработицы. В 2020 году по сравнению с 2019 годом они выросли в 1,7 раза – до 16 млрд грн. Это позволило, в частности, обеспечить пособием по безработице 829 тыс. человек в 2019 году и более 1,1 млн человек в 2020 году.

Также за счет финансовой помощи Фондом безработицы осуществлялись расходы на выплату помощи по частичной безработице на период карантина (2,8 млрд грн) и оказание единовременной материальной помощи предпринимателям на период карантинных ограничений (почти 650 млн грн).

Согласно анализу, в 2020 году среднемесячное количество получателей помощи по безработице увеличилось почти в 1,5 раза – с 252 тыс. человек в 2019 году до 369 тыс. человек в 2020 году.

Средний размер этой помощи в 2020 году составлял 3,6 тыс. грн, что 1,5 раза и 1,2 раза больше чем в 2018 и 2019 годах соответственно.