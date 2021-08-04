Подготовка ребенка к школе: кто получит денежную помощь

В Украине ввели единоразовую денежную помощь для подготовки детей школьного возраста к началу учебного года. Размер такой помощи определен в размере 2000 грн на каждого ребенка возрастом от 6 до 18 лет (по состоянию на 1 августа 2021 года) из многодетных малообеспеченных семей, сообщает Обозреватель.

Соответствующий проект постановления принят правительством в среду, 4 августа. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции заседания Кабмина в YouTube.

Для получения единовременной денежной помощи многодетная семья должна являться получателем государственной социальной помощи малообеспеченным семьям по состоянию на 1 августа 2021 года. Для получения такой выплаты заявителю не нужно будет никуда обращаться самостоятельно. Помощь предоставится автоматически структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения по материалам получателей государственной социальной помощи малообеспеченным семьям из числа многодетных семей.

Ожидается, что единоразовую помощь смогут получить 144 717 детей из многодетных малообеспеченных детей. Для этого из госбюджета выделят 290 млн грн в пределах средств, предусмотренных Минсоцполитики по бюджетной программе "Выплата некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплата услуг отдельным категориям населения".